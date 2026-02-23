Itt az AI-para újabb áldozata, szétverik az IBM részvényeit

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A COBOL (Common Business-Oriented Language) egy évtizedekkel ezelőtt kifejlesztett programozási nyelv, amely a mai napig az üzleti adatfeldolgozás gerincét adja, egyúttal az IBM egyik legfontosabb üzletágának számít. A nyelv ma is kulcsszerepet játszik a nagy volumenű tranzakciók lebonyolításában, legyen szó banki fizetési rendszerekről vagy kiskereskedelmi kasszaterminálokról. Az Anthropic blogbejegyzése alapján csak az Egyesült Államokban az ATM-tranzakciók becsült 95 százaléka fut COBOL-alapú infrastruktúrán.

Az Anthropic közlése szerint a Claude Code képes automatizálni a COBOL-kódbázisok frissítésének leginkább időigényes szakaszait.

A szoftver több ezer sornyi kódban térképezi fel a függőségeket, dokumentálja a munkafolyamatokat, és azonosítja azokat a kockázatokat, amelyek feltárása emberi elemzők számára hónapokat venne igénybe. A vállalat rámutatott: a régi rendszerek modernizációja korábban gyakran azért akadt el, mert a meglévő kód értelmezése költségesebb volt, mint annak újraírása, a mesterséges intelligencia azonban most alapjaiban változtatja meg ezt a helyzetet.

A hírek hatására az IBM árfolyama 11 százalékot zuhant.

Az IBM a legújabb áldozata a mesterséges intelligencia fejlődése által kiváltott befektetői pániknak, amely az elmúlt hetekben már több szektort is elért. Pénteken a kiberbiztonsági vállalatok részvényei szenvedtek el jelentős esést, miután az Anthropic bejelentette a Claude Code Security funkciót, amely képes a kódbázisok átvizsgálására és a biztonsági rések felderítésére. Az érintett részvények hétfőn sem tudtak korrigálni, a piacon továbbra is az "előbb eladok, aztán kérdezek" hangulat az uralkodó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

