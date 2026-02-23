  • Megjelenítés
Itt az AI-para újabb áldozata, szétverik az IBM részvényeit
Befektetés

Itt az AI-para újabb áldozata, szétverik az IBM részvényeit

Portfolio
11 százalékot zuhantak az IBM részvényei, miután az Anthropic bemutatta a Claude Code legújabb funkcióját, amely automatizálja a COBOL-alapú rendszerek modernizációját. Ezzel a zuhanással a technológiai óriás papírjai idén már közel 22 százalékos mínuszban járnak - írta meg a Cnbc.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A COBOL (Common Business-Oriented Language) egy évtizedekkel ezelőtt kifejlesztett programozási nyelv, amely a mai napig az üzleti adatfeldolgozás gerincét adja, egyúttal az IBM egyik legfontosabb üzletágának számít. A nyelv ma is kulcsszerepet játszik a nagy volumenű tranzakciók lebonyolításában, legyen szó banki fizetési rendszerekről vagy kiskereskedelmi kasszaterminálokról. Az Anthropic blogbejegyzése alapján csak az Egyesült Államokban az ATM-tranzakciók becsült 95 százaléka fut COBOL-alapú infrastruktúrán.

Az Anthropic közlése szerint a Claude Code képes automatizálni a COBOL-kódbázisok frissítésének leginkább időigényes szakaszait.

A szoftver több ezer sornyi kódban térképezi fel a függőségeket, dokumentálja a munkafolyamatokat, és azonosítja azokat a kockázatokat, amelyek feltárása emberi elemzők számára hónapokat venne igénybe. A vállalat rámutatott: a régi rendszerek modernizációja korábban gyakran azért akadt el, mert a meglévő kód értelmezése költségesebb volt, mint annak újraírása, a mesterséges intelligencia azonban most alapjaiban változtatja meg ezt a helyzetet.

A hírek hatására az IBM árfolyama 11 százalékot zuhant.

Még több Befektetés

Az AI-ról szóló friss jelentés újabb eladási hullámot indított az amerikai tőzsdéken

Victor Vasarelytől drMáriásig – Kihagyhatatlan tavaszi kiállítások országszerte

Hódít a kvantumszámítástechnika, itt az új európai csillag

d1J4LN0X

Az IBM a legújabb áldozata a mesterséges intelligencia fejlődése által kiváltott befektetői pániknak, amely az elmúlt hetekben már több szektort is elért. Pénteken a kiberbiztonsági vállalatok részvényei szenvedtek el jelentős esést, miután az Anthropic bejelentette a Claude Code Security funkciót, amely képes a kódbázisok átvizsgálására és a biztonsági rések felderítésére. Az érintett részvények hétfőn sem tudtak korrigálni, a piacon továbbra is az "előbb eladok, aztán kérdezek" hangulat az uralkodó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak
Figyelmeztetés érkezett: új trükkel csapolják az államkincstári számlákat, egy kattintás is elég a bajhoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility