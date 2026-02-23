  • Megjelenítés
Valósággal kilőtt ez a magyar részvény!
Valósággal kilőtt ez a magyar részvény!

Portfolio
Jelentős forgalom mellett kilőtt ma az Appeninn részvénye, egy pénteki bejelentésre reagálnak a befektetők.
A pénteki piaczárás utáni közleményből derült ki, hogy

újabb akvizícióval bővítette portfólióját az Appenin,

a társaság 100%-os tulajdonában álló lengyel leányvállalatán keresztül megvásárolta a lengyelországi Tarnówban található Goodyear logisztikai központot.

A hírre most reagálnak a befektetők; kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a részvényt,

eddig 5,1 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Újabb lengyelországi akvizíció az Appeninnél

