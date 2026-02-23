Valósággal kilőtt ez a magyar részvény!

A pénteki piaczárás utáni közleményből derült ki, hogy
újabb akvizícióval bővítette portfólióját az Appenin,
a társaság 100%-os tulajdonában álló lengyel leányvállalatán keresztül megvásárolta a lengyelországi Tarnówban található Goodyear logisztikai központot.
A hírre most reagálnak a befektetők; kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a részvényt,
eddig 5,1 százalékkal került feljebb az árfolyam.
