Elmaradt a mesterséges földrengés, fellélegezhetnek a befektetők

Megkönnyebbüléssel reagált a technológiai szektor az Anthropic keddi eseményére: a befektetők attól tartottak, hogy a mesterségesintelligencia-fejlesztő olyan bejelentést tesz, amely alapjaiban rengeti meg a szoftverpiacot, végül azonban a bemutatott irány nem bizonyult olyan felforgatónak, mint amire a Wall Street számított. A technológiai részvények kedden visszakapaszkodtak, részben ledolgozva a hét eleji veszteségeket.
A szoftvercégek papírjai különösen erősek voltak. A Salesforce több mint 4 százalékkal, a ServiceNow több mint 2 százalékkal emelkedett, míg a kiberbiztonsági szektorban a Zscaler és a Cloudflare pattant vissza a hétfői éles esést követően.
A szektort leképező iShares Expanded Tech-Software Sector ETF több mint 1 százalékkal erősödött a kedden, miután az előző napon közel 5 százalékot zuhant. A Nasdaq is közel 1 százalékos pluszban járt, bár heti szinten továbbra is mínuszban maradt.
A piac megnyugvásának kulcsa az volt, hogy az Anthropic nem a meglévő szoftveres ökoszisztéma lecserélését, hanem annak megerősítését helyezte kilátásba.
A Piper Sandler elemzői szerint a vállalat új Claude nevű termékét inkább „orchestration layerként”, azaz összehangoló rétegként pozicionálta a vállalati rendszerek felett, nem pedig a jelenlegi alkalmazások kiváltására szolgáló eszközként. Ergo inkább integrálódni kíván a meglévő szoftverkörnyezetbe, nem pedig kiszorítani azt.
A háttérben az a szélesebb piaci félelem húzódik meg, hogy a nagy nyelvi modellekre épülő mesterségesintelligencia-platformok idővel „alkalmazási rétegként” rátelepedhetnek a hagyományos vállalati szoftverekre, ezzel csökkentve azok hozzáadott értékét és árazási erejét.
Az elmúlt hónapokban több befektető attól tartott, hogy az olyan AI-szereplők, mint az Anthropic, közvetlen versenytársakká válhatnak a felhőalapú szoftvercégek számára. A mostani esemény azonban inkább az együttműködés és a kiegészítő szerep irányába mutatott.
„A helyzet nem olyan rossz, mint amilyenre számítottunk.”
– így lehetne összefoglalni az elemzői konszenzus.
A piac jelenleg különösen érzékeny minden olyan hírre, amely az AI és a hagyományos szoftvercégek viszonyát érinti, de ezek szerint a befektetők egyelőre inkább az integráció, mintsem a diszrupció forgatókönyvét árazzák.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Berobbant a nyersanyagpiaci szuperciklus - Mutatjuk, melyik részvények a legizgalmasabbak a profik szerint
Izgalmas befektetési lehetőségekről beszéltünk a Portfolio Investment Day konferencián.
Vége a dalnak: végleg eltűnhet Oroszország csúcskategóriának számító harckocsija, amit egykor amerikaiak ellen szántak
Semmi jele annak, hogy az orosz vezetés bármit tenne a típus fenntartásáért.
Mégiscsak lesz alpolgármestere Budapestnek - ítéletet hozott a bíróság
A főispán végül kikényszerítette a szükséges döntést.
Tombolnak az orosz milbloggerek: egyszerűen megbéníthatta a saját hadseregét Oroszország
Emiatt szaporodnak a vereségek?
Nagy fába vágta fejszéjét Brüsszel – egy éven belül eredményeket akarnak
„A háborúkat ma nem csak tankokkal és drónokkal vívják, hanem hazugságokkal és algoritmusokkal is.”
Négy év háború: íme Putyin öt nagy veresége
Erre aligha gondoltak volna a Kremlben 2022-ben.
Bőven van még potenciál a régióban, így működik Trump-mesterterve
Zajlik a Portfolio Invetment Day konferencia.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.