Elmaradt a mesterséges földrengés, fellélegezhetnek a befektetők
Befektetés

Elmaradt a mesterséges földrengés, fellélegezhetnek a befektetők

Portfolio
Megkönnyebbülést hozott a technológiai piacokon az Anthropic legutóbbi bejelentése, pedig sokan komolyabb felfordulástól tartottak. A befektetők reakciója arra utal, hogy a mesterséges intelligencia és a hagyományos szoftvercégek viszonya egyelőre kevésbé tűnik fenyegetőnek, mint azt korábban feltételezték.

Megkönnyebbüléssel reagált a technológiai szektor az Anthropic keddi eseményére: a befektetők attól tartottak, hogy a mesterségesintelligencia-fejlesztő olyan bejelentést tesz, amely alapjaiban rengeti meg a szoftverpiacot, végül azonban a bemutatott irány nem bizonyult olyan felforgatónak, mint amire a Wall Street számított. A technológiai részvények kedden visszakapaszkodtak, részben ledolgozva a hét eleji veszteségeket.

A szoftvercégek papírjai különösen erősek voltak. A Salesforce több mint 4 százalékkal, a ServiceNow több mint 2 százalékkal emelkedett, míg a kiberbiztonsági szektorban a Zscaler és a Cloudflare pattant vissza a hétfői éles esést követően.

A szektort leképező iShares Expanded Tech-Software Sector ETF több mint 1 százalékkal erősödött a kedden, miután az előző napon közel 5 százalékot zuhant. A Nasdaq is közel 1 százalékos pluszban járt, bár heti szinten továbbra is mínuszban maradt.

A piac megnyugvásának kulcsa az volt, hogy az Anthropic nem a meglévő szoftveres ökoszisztéma lecserélését, hanem annak megerősítését helyezte kilátásba.

A Piper Sandler elemzői szerint a vállalat új Claude nevű termékét inkább „orchestration layerként”, azaz összehangoló rétegként pozicionálta a vállalati rendszerek felett, nem pedig a jelenlegi alkalmazások kiváltására szolgáló eszközként. Ergo inkább integrálódni kíván a meglévő szoftverkörnyezetbe, nem pedig kiszorítani azt.

A háttérben az a szélesebb piaci félelem húzódik meg, hogy a nagy nyelvi modellekre épülő mesterségesintelligencia-platformok idővel „alkalmazási rétegként” rátelepedhetnek a hagyományos vállalati szoftverekre, ezzel csökkentve azok hozzáadott értékét és árazási erejét.

Az elmúlt hónapokban több befektető attól tartott, hogy az olyan AI-szereplők, mint az Anthropic, közvetlen versenytársakká válhatnak a felhőalapú szoftvercégek számára. A mostani esemény azonban inkább az együttműködés és a kiegészítő szerep irányába mutatott.

„A helyzet nem olyan rossz, mint amilyenre számítottunk.”

– így lehetne összefoglalni az elemzői konszenzus.

A piac jelenleg különösen érzékeny minden olyan hírre, amely az AI és a hagyományos szoftvercégek viszonyát érinti, de ezek szerint a befektetők egyelőre inkább az integráció, mintsem a diszrupció forgatókönyvét árazzák.

