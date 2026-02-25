Befellegzett ezeknek a pénzügyeseknek? Az AI már simán elveszi a munkájukat

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A szolgáltató a Google keresési adatait és az ingyenes tanácsadó weboldalak forgalmát vizsgálta. Arra a következtetésre jutottak, hogy

a mesterséges intelligencia egyre hatékonyabban elégíti ki a nyugdíjtervezés korai szakaszában felmerülő alapvető információs igényeket.

A cég szerint ebben kulcsszerepe van a Google úgynevezett AI-összefoglalóinak (AI Overviews), amelyek közvetlenül a találati lista tetején adnak célzott választ a felhasználóknak. Ezáltal csökken az olyan információforrások látogatottsága, mint például a MoneyHelper pénzügyi tanácsadó oldal.

A Semrush adatai szerint a MoneyHelper forgalma 10 százalékkal csökkent az elmúlt hat hónapban, miközben folyamatosan nőtt az oldal tartalmából generált AI-összefoglalók száma. A PensionBee ugyanakkor megjegyezte: a személyre szabottabb tanácsadást nyújtó szolgáltatások – mint például a Pension Wise – forgalmát ez a trend egyelőre nem befolyásolta negatívan.

Amikor a ChatGPT-t kérdezték arról, hogyan használják a nyugdíjasok vagy a nyugdíj előtt állók az AI-eszközöket a pénzügyi tervezéshez, a chatbot azt válaszolta: a felhasználók érezhetően igénybe veszik ezeket, de inkább gondolkodópartnerként, mintsem a szabályozott tanácsadás helyettesítőjeként tekintenek rá. A fő felhasználási területek közé tartozik a döntések ellenőrzése, a különböző "mi lenne, ha" forgatókönyvek modellezése, a nyugdíjügyi szakzsargon közérthetővé tétele, az adótervezés, valamint az átfogó nyugdíjhelyzet feltérképezése.

Luis Mejia, a PensionBee adatokért és mesterséges intelligenciáért felelős vezetője elmondta: a mesterséges intelligencia általában jól helyettesíti az alapszintű pénzügyi tájékoztatást, míg a személyes tanácsadói szolgáltatások nagyobb fogyasztói védelmet nyújtanak.

