Itéletet mondtak a Molról - Ennyit érhet valójában a részvény?

Több izgalmas esemény is történt a Mol részvényei körül az elmúlt időszak, a tegnapi MNB-vizsgálatról szóló hír, a NIS-tranzakció, és a Barátság-vezeték leállása mellett múlt héten a negyedéves számait közzétette a vállalat. Mindezeken felül most az elemzők is megszólaltak, több elemzőház is friss célárakat és ajánlást fogalmazott meg a részvényre.

Bőven voltak izgalmak az elmúlt időszakban a Mol részvényei körül, év elején az olajár emelkedésével a NIS-tranzakció körüli spekulációkkal megtámogatva nagyot ralizott az árfolyam, 4000 forint felett történelmi csúcsot érve el. Innen azonban jött a korrekció, és mintegy 14 százalékot esett a jegyzés.

Az árfolyammozgás mellé tegnap egy új szál is bejött, miután a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) közérdekű bejelentéssel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz. A Szövetség azt állítja, hogy a Mol nem jelentette be időben a Barátság-vezeték leállásáról szóló híreket, miközben a vállalat vezetői nagy összegű tranzakciókat folytattak a cég részvényeivel. A Mol később hivatalos közleményében azt állította, hogy nem történt visszásság, és mindent a jogszabályi előírások szerint tettek.

Bár a híreket elsősorban a fenti hírek dominálták, közben friss célárak is kijöttek a részvényre.