Itéletet mondtak a Molról - Ennyit érhet valójában a részvény?

Bőven voltak izgalmak az elmúlt időszakban a Mol részvényei körül, év elején az olajár emelkedésével a NIS-tranzakció körüli spekulációkkal megtámogatva nagyot ralizott az árfolyam, 4000 forint felett történelmi csúcsot érve el. Innen azonban jött a korrekció, és mintegy 14 százalékot esett a jegyzés.
Az árfolyammozgás mellé tegnap egy új szál is bejött, miután a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) közérdekű bejelentéssel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz. A Szövetség azt állítja, hogy a Mol nem jelentette be időben a Barátság-vezeték leállásáról szóló híreket, miközben a vállalat vezetői nagy összegű tranzakciókat folytattak a cég részvényeivel. A Mol később hivatalos közleményében azt állította, hogy nem történt visszásság, és mindent a jogszabályi előírások szerint tettek.
Bár a híreket elsősorban a fenti hírek dominálták, közben friss célárak is kijöttek a részvényre.
