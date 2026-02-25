Kínában összeesett a világ legnagyobb szeszcége

A világ legnagyobb italgyártója, a Diageo legfrissebb, tavaly december végével zárult féléves jelentése alapján a kínai alkoholpiac látványos visszaesésen megy keresztül, és ez már a globális eredményeken is egyértelműen látszik.

Kínában az árbevétel 42,3 százalékkal csökkent, elsősorban a kínai fehér szeszek kategóriájának gyengélkedése miatt.

A zuhanás mögött elsősorban a volumen összeomlása áll.

A kínai fehér szeszeknél a forgalom 50,4 százalékkal esett vissza, miután a piaci és szabályozási változások érdemben visszavetették a fogyasztási alkalmak számát. A vállalat kiemeli, hogy ez a kategória önmagában mintegy 11 százalékponttal rontotta a régió árbevételét, és körülbelül 2 százalékponttal húzta le a teljes csoportszintű nettó árbevételt.

A hatás az ázsiai régió egészén is érzékelhető. Ázsiában az organikus nettó árbevétel 11,1 százalékkal csökkent, elsősorban a kínai fehér szeszek gyenge teljesítménye miatt. Az organikus működési eredmény 16,1 százalékkal esett vissza, a menedzsment pedig kifejezetten az előnytelen piaci és kategóriamixet, valamint a kínai fehér szeszek gyengélkedését nevezi meg fő okként.

A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy a kínai visszaesés nem egy általános ázsiai összeomlás része.

Indiában például az árbevétel 8,7 százalékkal nőtt, ami éles kontrasztot jelent a kínai piaccal szemben. Ez arra utal, hogy a probléma kifejezetten a kínai fehér szeszek piacához kötődik, nem pedig az egész régió keresletének általános gyengüléséhez.

A cég összegzése szerint, ha a kínai fehér szeszek hatását kiszűrnénk, a csoport organikus árbevétele mintegy 2 százalékponttal magasabb lett volna. Ez jól érzékelteti, hogy a kínai piac alakulása jelenleg nemcsak regionális, hanem globális szinten is meghatározó tényező az italgyártó teljesítményében.

A Diageo portfóliójába olyan nemzetközileg ismert márkák tartoznak, mint a Johnnie Walker, a Smirnoff, a Guinness, a Baileys, a Captain Morgan, a Tanqueray, a Don Julio vagy a Crown Royal.

A cég részvényárfolyama ma 13 százalékot zuhant a londoni tőzsdén.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ