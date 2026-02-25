Nem orosz olaj indult meg Magyarországra, fordulat a Mol-Janaf-vitában

A Mol Csoportnak szánt nyersolajszállítmányt már rakodják a horvát Janaf omišalji terminálján – közölte a horvát olajvállalat február 25-én, szerdán, mint azt kiszúrta a hvg.hu.
A társaság tájékoztatása szerint ez nem egyszeri tétel: április elejéig további hét tartályhajó érkezésével számolnak.
A Janaf a közleményben külön kiemelte, hogy a magyar fél számára nem orosz eredetű nyersolajat kezelnek, és azt állította:
készen áll a szlovákiai és a magyarországi finomítók teljes éves nyersolajigényének kiszolgálására is.
A vállalat ezzel egyértelműen beleállt abba a hónapok óta tartó vitába, amelyben a horvát és a magyar kormány, illetve a Mol arról vitatkozik, hogy az Adria-olajvezeték képes-e Magyarország teljes ellátásához szükséges mennyiséget stabilan biztosítani.
A mostani fejlemények hátterében az áll, hogy a múlt hónap végén egy orosz dróntámadás után leállt a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték, és egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a tranzit. Ez élesítette a térségi ellátásbiztonsági vitákat. Budapest és Pozsony azt vetette fel, hogy az Adria-vezetéken, tengeri úton érkező orosz olaj importját is lehetővé kellene tenni, Horvátország ezt egyelőre elutasítja, miközben a felek már az Ukrajnába irányuló villamosenergia- és gázszállítások korlátozásának lehetőségét is kilátásba helyezték.
A Janaf–Mol feszültség ugyanakkor ennél is régebbre nyúlik vissza: 2025 őszén a két cég között komoly adok-kapok alakult ki az Adria-vezeték tényleges kapacitásáról és üzembiztonságáról. A Mol arra hivatkozott, hogy a közös tesztek alapján a rendszer nem tudott tartósan, órákon túl stabilan magas kapacitással működni, míg a horvát fél ezt vitatta, és azt hangsúlyozta, hogy technikailag és szervezetileg is készen áll a Mol közép-európai finomítóinak teljes éves igényét ellátni, ráadásul a felek egy hosszabb távú, nagyobb mennyiségekre szóló szerződés lehetőségéről is tárgyaltak.
Az, hogy a Janaf most egyszerre kommunikál nem orosz eredetű szállítmányokról, több hajó érkezéséről és teljes éves ellátási képességről, a régiós olajlogisztikai vita új szakaszát jelezheti: miközben a Barátság-kiesés miatt nő a nyomás az alternatív útvonalak kihasználásán, a felek továbbra sem ugyanazt mondják az Adria-vezeték „valós” teljesítőképességéről, és arról sem, hogy az ellátásbiztonság érdekében mennyire fér bele az orosz nyersolaj tengeri importjának bővítése.
