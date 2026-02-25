Szép csendben eladott 1,2 milliárd dollárnyi devizakötvényt Magyarország

Zártkörű értékesítés keretében rábocsátott a 2035-ös lejáratú dollárkötvényekre az Államadósság Kezelő Központ – írja a Bloomberg. Így az eredetileg egymilliárd dollár értékben kibocsátott kötvényekből most további 1,2 milliárd dollárnyit adtak el.

Az ÁKK még tavaly júniusban bocsátott ki 5, 10 és 30 éves dollárkötvényeket összesen 4 milliárd dollár értékben. A Bloomberg értesülései szerint most

a 10 éves értékpapírból adtak el további 1,2 milliárd dollárnyit.

Így a 2035 szeptemberében lejáró kötvény piaci állománya 2,2 milliárd dollárra emelkedik. A tranzakcióról az adósságkezelő hivatalosan nem kommunikált, aminek a speciális amerikai jogszabályok lehetnek a hátterében. Ilyen esetben ugyanis a kibocsátó egy meghatározott ideig, jellemzően néhány napig nem jelentheti be hivatalosan a kibocsátást, amíg a pénzügyi teljesítés nem történik meg. Vagyis a következő napokban a hivatalos bejelentés is megtörténhet.

A mostanihoz hasonló zártkörű kibocsátások lényege, hogy az eredeti tranzakció során vásárlók növelhetik állományukat, az ÁKK zárt körben ajánlja fel nekik a papírokat.

A 2035-ben lejáró dollárkötvény eredeti kamatozása 6% volt, a rábocsátás valószínűleg ennél alacsonyabb hozam mellett történt.

A tavaly decemberben bemutatott 2026-os finanszírozási tervben az ÁKK 2541 milliárd forintos, mintegy 6,5 milliárd eurós devizakibocsátással számolt. Ebből 2 milliárd euró lehet az uniós közös SAFE-hitel. Januárban 3 milliárd eurónyi kötvény dobott a piacra Magyarország, vagyis a finanszírozási tervben még volt mozgástér a mostani tranzakcióra, de ha megvalósulnak a tervek, akkor

innentől az év végéig legfeljebb kisebb, összesen félmilliárd eurónyi devizaeladásra lehet számítani.

