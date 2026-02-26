6 milliárd dolláros részvényértékesítést jelentett be az AI-sztár Anthropic

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A tranzakció sajátossága, hogy a papírokat nem maga az Anthropic vásárolja vissza, hanem külső kockázati tőkések veszik meg. Az értékesítési lehetőség azon jelenlegi és volt munkavállalók előtt nyitott, akik legalább tizenkét hónapot töltöttek a vállalatnál. A program végleges összege a részvételi hajlandóságtól függ, a részletek egyelőre nem véglegesek.

A mostani árazás nagyjából megegyezik a cég legutóbbi, e hónap elején lezárt tőkebevonási körének kondícióival.

A vállalat akkor 30 milliárd dollárnyi forrást vont be, amivel az Anthropic befektetés utáni értékelése elérte a 380 milliárd dollárt.

A másodlagos részvényértékesítés (secondary sale) egyre elterjedtebb gyakorlat a startupok világában. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak tőzsdei bevezetés (IPO) vagy felvásárlás nélkül is realizálhassák a cég értéknövekedéséből származó hasznot.

A mesterséges intelligencia szektorban zajló éles verseny miatt ez kiemelt toborzási eszközzé vált, mivel a nagy startupok egyre hosszabb ideig maradnak tőzsdén kívüli, zártkörű formában. Hasonló megoldást alkalmazott már a Stripe és a SpaceX is. Az Anthropic legfőbb riválisa, az OpenAI rendszeresen szervez ilyen akciókat; legutóbb tavaly, 500 milliárd dolláros értékelés mellett, 6,6 milliárd dollár értékben bonyolítottak le tranzakciót.

Az Anthropic, az OpenAI és a SpaceX egyaránt tett már előkészületeket a tőzsdei bevezetés irányába is.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Â© 2026 Vincenzo Izzo via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ