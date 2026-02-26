  • Megjelenítés
Állampapír-befektetők, figyelem: nagy változások jönnek a WebKincstárban és a MobilKincstárban
Befektetés

Állampapír-befektetők, figyelem: nagy változások jönnek a WebKincstárban és a MobilKincstárban

Portfolio
Még biztonságosabb lesz az online állampapír-vásárlás a Magyar Államkincstárban: új védelmi elemekkel bővült a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazás február 26-tól.  Mint közleményében írja az intézmény, a Kincstár állampapír-forgalmazási online felületeinek újabb biztonsági fejlesztései a befektetések védelmét szolgálják.
A világszerte tapasztalható, ügyfeleket célzó, egyre kifinomultabb adathalász és visszaélési kísérletekre tekintettel további megerősítő intézkedések bevezetése történt, a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival összhangban.

A WebKincstár és MobilKincstár felületein 2026. február 26-tól  élesedő új funkciók az ügyfelek és az értékpapírszámlákon lévő megtakarítások védelmét szolgálják, különösen az alábbi területeken:

  • Napi kiutalási limit bevezetése: A kincstári értékpapírszámláról online kezdeményezett átutalásokra napi limitösszeget került bevezetésre. Az alapértelmezett napi limit 1 millió forint, amelyet az ügyfelek saját igényeiknek megfelelően módosíthatnak a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén.
  • Bankszámla-rögzítés korlátozása: az értékpapír-számlákról történő kiutalásokhoz kapcsolódóan naponta egy új pénzforgalmi bankszámlaszám rögzíthető. A még nem aktív, 48 órán belül rögzített pénzforgalmi bankszámlaszámok a WebKincstár vagy a MobilKincstár alkalmazáson keresztül törölhetők.
  • Online hozzáférés azonnali letiltása: Az ügyfelek a WebKincstáron és a MobilKincstáron keresztül azonnal kezdeményezhetik a kincstári értékpapír-számlájukhoz kapcsolódó online hozzáférés letiltását, amennyiben jogosulatlan hozzáférés gyanúja merült fel.
  • Telefonos hitelesítés bevezetése: Újdonság, hogy az ügyfél saját maga beállíthat egy olyan egyedi számsorozatot, amelynek segítségével a Magyar Államkincstáról érkező hívás esetén ellenőrizheti annak hitelességét. A biztonsági kódot kizárólag a Kincstár munkatársa ismeri, így amennyiben az ügyintéző elmondja az ügyfél által beállított kódot, úgy az ügyfél egyszerűen meggyőződhet arról, hogy valóban egy kincstári ügyintéző telefonál.
  • Mobilkészülékek áttekinthetősége: a WebKincstáron és  MobilKincstáron áttekinthetjük, hogy mely mobilkészüléken  történt a MobilKincstár regisztráció az értékpapírszámlára, ezáltal átláthatóvá válik a hozzáféréssel rendelkező eszközök köre.
  • Ügyféltudatosság erősítése: A visszaéléssekkel kapcsolatos edukáció támogatása érdekében a WebKincstárba és a MobilKincstárba való bejelentkezéskor tájékoztatók és – időszakosan – rövid kérdőívek jelennek meg, amelyek az adathalász módszerek felismerését segítik.

Amennyiben az ügyfél gyanús telefonhívást, e-mailt vagy bármilyen visszaélésre utaló körülményt észlel, azonnal jelezheti azt a 1811-es telefonszám 8-as menüpontjának kiválasztásával, ahol a Magyar Államkincstár munkatársai soron kívül intézkednek, és szükség esetén segítséget nyújtanak az online hozzáférés letiltásában, valamint a további biztonsági lépések megtételében.

Címlapkép forrása: Portfolio

