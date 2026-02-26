Arany, OTP, magyar tőzsde - Itt vannak most a legjobb lehetőségek

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A héten lezajlott az idei első Portfolio Investment Day konferencia, ahol számos érdekes téma előkerült. Az ellátogatók megtudhatták, hogy mibe érdemes fektetni a mosatni piaci helyzetben. Volt szó a makrogazdasági kilátásokról, OTP-ről, magyar tőzsdéről, emellett pedig meghívott szakértőink azt is megosztották, hogy a piac mely szegmenseiben, illetve instrumentumaiban látnak most fantáziát: konkrét nevek is elhangzottak. Az alábbiakban a legfontosabb gondolatok olvashatóak.

Az első szekcióban a legfontosabb makrogazdasági és tőkepiaci aktualitások voltak terítekén.

Az előadók sorát Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője nyitotta, aki kitért a magyar gazdaság és a forint helyzetére is. Elmondta, hogy az eurozónában szép lassan magukhoz térnek a gazdaságok, a feltörekvő gazdaságok pedig várhatóan továbbra is erősebb növekedést tudnak majd felmutatni.

Szerinte az idei évben az egyik legnagyobb globális makrogazdasági kérdés az lesz, hogy milyen állapotban van az amerikai munkaerőpiac.

Ezt követően a befektetési szolgáltatók osztották meg, hogyan látják az aktuális piaci helyzetet.

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője a stabilitást és a nemzetközi intézményi hátteret emelte ki versenyelőnyként, hangsúlyozva, hogy bizonytalan piaci környezetben a legfontosabb szerepük a kiegyensúlyozott tőkesúly biztosítása.

Úgy véli, a volatilitás tartósan velünk maradhat, ezért

a tudatos felkészülés fontosabb, mint a tökéletes beszálló keresése, mert utóbbi könnyen hozamvesztéssel járhat.

Pleschinger Gyula Márk, a Wood & Company Head of Private Wealth Management vezetője a határon átnyúló vagyonkezelési szolgáltatásokat és az AI gyakorlati alkalmazását nevezte a cég egyik fő versenyelőnyének.

Kiemelte a költséghatékony tőzsdei termékeket és a Magyarországon máshol nem elérhető befektetési alternatívákat, valamint a tervalapú portfólióépítési módszertant, amely az ügyfelek valós kockázatvállalási képességéhez igazítja a befektetési stratégiát.

Soós Péter, a HOLD Alapkezelő partnere és senior privátbankára hangsúlyozta, hogy a HOLD a klasszikus tanácsadás helyett portfóliókezelésre fókuszál, hosszú távú, diverz stratégiák mentén. Elmondta, hogy

minden ügyfél magas hozamot szeretne alacsony kockázat mellett, ám a kettő egyszerre nem érhető el,

ezért kulcsfontosságú az időtáv és a kockázattűrő képesség pontos meghatározása a személyre szabott portfólió kialakításához.

A jelen lévők ezt követően egy új formátummal találkozhattak, ahol a Portfolio két elemzője, Nagy Viktor, és Kaszab Balázs elemezték fundamentális és technikai oldalról a legizgalmasabb instrumentumokat.

A második szekció nyitásaként az alapkezelői gondolkodás és portfólióépítés került a fókuszba.

Cser Tamás, a HOLD Alapkezelő vezető részvényportfólió-kezelője szerint a következő évek kulcskérdése az lesz, hogy az AI-beruházások valóban igazolják-e a várakozásokat, miközben nem biztos, hogy folytatódik az amerikai technológiai cégek elmúlt évtizedben látott dominanciája.

Különösen az európai középvállalatokban lát most lehetőséget. A kötvénypiacon az inflációs félelmek enyhülése további ralit hozhat, az EUR/HUF esetében pedig kétirányú mozgást tart valószínűnek, miközben hosszú távon optimista a nemesfémekre.

Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója a gépipart és az európai iparpolitikai fordulatot emelte ki potenciális nyertesként, utalva a német fiskális irányváltásra is. Egy javuló hazai befektetői hangulat szerinte további, érdemi forinterősödést hozhat, akár 370 alá is kerülhet az EUR/HUF árfolyama.

Szerinte a geopolitikai feszültségek csúcsközelben lehetnek.

Az amerikai piacon a kisebb kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Russell 2000 indexet tartja figyelemre méltónak.

Ezt követően a magyar tőzsde került "terítékre". Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója kiemelte, hogy a magyar tőzsde az elmúlt években nemzetközi összevetésben is rendkívül erős teljesítményt nyújtott.

A következő növekedési szakasz kulcsa szerinte

a lakossági részvénypiac bővítése lehet,

Hangsúlyozta, hogy a jövőbeni kilátásokat jelentősen befolyásolja majd a választások utáni kormányzati hozzáállás, miközben új tőzsdei bevezetések - például az MVM vagy akár a Budapest Airport egy részének tőzsdére vitele - érdemi élénkülést hozhatnának a hazai piacon.

A második szekció zárásaként Fazekas Gábor, az OTP Global Markets igazgatója lépett sznípadra. Elmondta, hogy szerinte érdemes újraértelmezni az amerikai gazdaságpolitika irányát: az úgynevezett „Mar-a-Lago-akkord” keretében tudatos dollárgyengítési stratégia rajzolódik ki, amelynek célja az amerikai ipari versenyképesség javítása és az adósságpálya fenntarthatóságának kezelése.

Különösen a kibervédelmi szektorban lát most felértékelődési lehetőséget.

Európában az alacsonyabb értékeltség és az európai középvállalatok kínálhatnak vonzó beszállót, az egzotikus piacokat összességében felülsúlyozná, Latin-Amerikán belül Chilét és Brazíliát emelte ki.

A harmadik szekció első előadásaként az OTP-vel foglalkoztunk részletesen. Pataki Sándor, az OTP Bank igazgatója elmondta, hogy a 2025-ös pénzügyi év kifejezetten erős dinamikát hozhat, és 2026-ban a legtöbb országban még ennél is enyhén jobb teljesítményre számít a csoport.

A régió kapcsán hangsúlyozta, hogy a mostani növekedési ütem mellett sem lát túlfűtöttséget, miközben a geopolitikai kitettség továbbra is kulcstéma. Elmondta, hogy Oroszországban a bank szinte teljesen lakossági fókuszra állt át a háború kitörését követően, míg Ukrajnában az OTP reputációs szempontból is nagyon erős pozíciót épített az utóbbi években.

A profit felhasználásánál négy prioritást jelölt meg - organikus növekedés, három éven belül megtérülő akvizíciók, osztalék és sajátrészvény-visszavásárlás -, az OTP értékeltségét pedig továbbra is az orosz–ukrán háború és a hazai szabályozási környezet változékonysága nyomja, ami szerinte

akár 20 százalékos diszkontot is indokolhat.

Ezután napjaink egyik legforróbb és egyben legsokoldalúbb befektetései témája, a nyersanyagok következtek. Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettese szerint az arany fundamentumai továbbra is támogatóak, ugyanakkor rövid távon inkább oldalazó, enyhén lefelé irányuló mozgás jöhet, miközben az ezüstnél a historikusan alacsony arany/ezüst ráta óvatosságra int a múltbeli példák alapján.

A nemesfém-kitettséget inkább bányarészvényeken keresztül érdemes felvenni szerinte.

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője szerint

a „könnyű pénz” korszaka lezárult,

a következő években nőhet a volatilitás, de az évtized végére reális lehet a 10 000 dollár feletti aranyár. Szerinte 2026 a réz éve lehet, a kínálat és kereslet közti olló nyílása miatt.

Egy 10-15 éves árupiaci ciklus elejét látja, amelyben a nemesfémeket az ipari fémek, majd az energiahordozók és mezőgazdasági termékek követhetik a raliban.

A harmadik szekcót, egyben pedig a konferenciát is az ingatlanpiaci befektetésekkel zártuk. A panelbeszélgetés során Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke elmondta, hogy szerinte a mai piaci környezetben indokolt lehet a portfólió 10-20 százalékát ingatlanban tartani. A Shopper Park Plus esetében versenyelőnyként azt emelte ki, hogy a társaság részvényei euróban forognak és az osztalékot is euróban fizetik.

Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa szerint az ingatlan továbbra is a stabil, értékőrző befektetések közé tartozik, és hosszú távon egy kiegyensúlyozott portfólióban indokolt a szerepe. Elmondta, hogy a SunDell modelljének sajátossága, hogy kétféle belépést kínál: részvénybefektetéssel a növekedési sztoriba, illetve klasszikus lakásvásárlással az ingatlanpiaci kitettségbe.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ