Begyújtotta a rakétákat a 4iG!

Közzétette 2025-ös éves gyorsjelentését a 4iG. A bevétel emelkedett, az EBITDA ennél nagyobb mértékben nőtt, a korrigált adózott eredmény pedig több mint hatszorosára bővült - derül ki a társaság közleményéből.

A főbb számok

A 4iG IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025-ben 733,9 milliárd forint volt, ami 6,8 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Az EBITDA 275 milliárd forintra emelkedett, ami 19 százalékos bővülés év/év alapon, az EBITDA-marzs 37 százalékot tett ki.

Az EBIT több mint duplájára, 86,3 milliárd forintra nőtt.

A konszolidált adózott eredmény 21,2 milliárd forint volt.

Az egyszeri tételektől, vételár-allokációs hatásoktól és nem realizált árfolyamhatásoktól megtisztított adózott eredmény 35,96 milliárd forintra emelkedett,

ami több mint hatszorosa az egy évvel korábbinak.

Bevételi szerkezet és üzletágak

A bevételek túlnyomó részét továbbra is a távközlési divízió adja. A vállalat 2025-ben folytatta a kereskedelmi és infrastruktúra-tevékenységek szervezeti szétválasztását, valamint a digitális infrastruktúra-üzletág megerősítését.

Az űr- és védelmi ipari üzletágban a társaság több együttműködést és tőketranzakciót jelentett be. A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. 100 millió dolláros tőkeemelést hajt végre az Axiom Space-ben, emellett előkészítette az N7 Defence Zrt.-ben és a Rába Nyrt.-ben történő tulajdonszerzéseket.

A vállalat nemzetközi partnerei között szerepel a Lockheed Martin, a Northrop Grumman és a Nurol Makina.

Az informatikai és rendszerintegrációs üzletágban lezárt és folyamatban lévő akvizíciók (MOM-LEHEL, Mobil Adat Kft., FaceKom) bővítik a csoport digitális és biztonságtechnológiai kompetenciáit.

Tőzsdei teljesítmény

A 4iG részvényárfolyama 2025-ben 351 százalékkal emelkedett,

a társaság piaci kapitalizációja az év végére meghaladta az 1 247 milliárd forintot.

A 4iG árfolyama mintegy 1,7 százalékot ugrott a jelentés közzétételét követően.

