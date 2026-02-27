  • Megjelenítés
Elindult, amitől sokan rettegtek: rengetegen kerülnek utcára a mesterséges intelligencia miatt
Elindult, amitől sokan rettegtek: rengetegen kerülnek utcára a mesterséges intelligencia miatt

Jack Dorsey pénzügyi technológiai vállalata, a Block bejelentette, hogy több mint 4000 munkahelyet szüntet meg, ami a teljes létszám közel felét teszi ki. A döntés hátterében a működés mesterséges intelligenciára alapozott átalakítása áll. A hírre a cég részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben 25 százalékkal emelkedtek. Hasoló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!    
Az elbocsátások arra utalnak, hogy az MI-forradalom túllépett a puszta hívószavak világán, és

immár konkrét munkaerőpiaci következményekkel jár.

Az intelligens eszközök megváltoztatták, mit jelent egy vállalat felépítése és működtetése. Egy lényegesen kisebb csapat is képes több munkát elvégezni, ráadásul jobb minőségben"

- írta közleményében Dorsey. Hozzátette: nem tartja korainak a felismerést, véleménye szerint inkább a legtöbb cég van késésben.

Még több Befektetés

Veszélyes követeléssel állt elő az amerikai hadsereg: súlyos ultimátumot szabtak

Hirtelen visszalépett a történelmi üzlettől a Netflix

Kongatják a vészharangot: nagy baj lehet a magánhitelekkel, "Enron-típusú" trükközés zajlik

Dorsey elmondta, hogy a vállalat a többkörös, fokozatos leépítés helyett egyetlen drasztikus lépéssel csökkenti a létszámot. Meglátása szerint a kisebb szervezet teret enged az üzlet organikus növekedésének, így nem kell folyamatosan a piaci nyomásra reagálniuk.

A Block 450–500 millió dolláros szerkezetátalakítási költséggel számol.

A befektetők egyre inkább jutalmazzák azokat a vállalatokat, amelyek az MI segítségével kimutatható költségmegtakarítást érnek el. Az Evercore ISI elemzői szerint a Block lépése "mérföldkő az MI-korszakban", és előrevetíti, hogyan alakíthatja át a technológia alapjaiban a vállalati világot.

A vállalat 2024 negyedik negyedévében részvényenként 65 centes korrigált eredményt ért el, szemben az egy évvel korábbi 47 centtel. A bruttó nyereség 24 százalékkal nőtt, amit elsősorban a Cash App mobilfizetési üzletág 33 százalékos bővülése hajtott. A Block várakozásai szerint a Cash App bruttó nyereségének növekedése fenntartható, a Square bruttó fizetési forgalma pedig az elkövetkező három évben tovább gyorsulhat.

Az első negyedévre a cég 2,80 milliárd dolláros bruttó nyereséget prognosztizált, ami 22 százalékos éves növekedésnek felel meg. Emellett a 2026-os éves bruttó nyereségnövekedési előrejelzését 17-ről 18 százalékra emelte. Ezek az eredmények egy összességében erős negyedéves szezont zártak a fizetési szektorban, miután a Visa és a Mastercard is kedvező számokról számolt be.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

