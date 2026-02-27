Elindult, amitől sokan rettegtek: rengetegen kerülnek utcára a mesterséges intelligencia miatt

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Az elbocsátások arra utalnak, hogy az MI-forradalom túllépett a puszta hívószavak világán, és

immár konkrét munkaerőpiaci következményekkel jár.

Az intelligens eszközök megváltoztatták, mit jelent egy vállalat felépítése és működtetése. Egy lényegesen kisebb csapat is képes több munkát elvégezni, ráadásul jobb minőségben"

- írta közleményében Dorsey. Hozzátette: nem tartja korainak a felismerést, véleménye szerint inkább a legtöbb cég van késésben.

Dorsey elmondta, hogy a vállalat a többkörös, fokozatos leépítés helyett egyetlen drasztikus lépéssel csökkenti a létszámot. Meglátása szerint a kisebb szervezet teret enged az üzlet organikus növekedésének, így nem kell folyamatosan a piaci nyomásra reagálniuk.

A Block 450–500 millió dolláros szerkezetátalakítási költséggel számol.

A befektetők egyre inkább jutalmazzák azokat a vállalatokat, amelyek az MI segítségével kimutatható költségmegtakarítást érnek el. Az Evercore ISI elemzői szerint a Block lépése "mérföldkő az MI-korszakban", és előrevetíti, hogyan alakíthatja át a technológia alapjaiban a vállalati világot.

A vállalat 2024 negyedik negyedévében részvényenként 65 centes korrigált eredményt ért el, szemben az egy évvel korábbi 47 centtel. A bruttó nyereség 24 százalékkal nőtt, amit elsősorban a Cash App mobilfizetési üzletág 33 százalékos bővülése hajtott. A Block várakozásai szerint a Cash App bruttó nyereségének növekedése fenntartható, a Square bruttó fizetési forgalma pedig az elkövetkező három évben tovább gyorsulhat.

Az első negyedévre a cég 2,80 milliárd dolláros bruttó nyereséget prognosztizált, ami 22 százalékos éves növekedésnek felel meg. Emellett a 2026-os éves bruttó nyereségnövekedési előrejelzését 17-ről 18 százalékra emelte. Ezek az eredmények egy összességében erős negyedéves szezont zártak a fizetési szektorban, miután a Visa és a Mastercard is kedvező számokról számolt be.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ