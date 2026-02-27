Gigantikus megállapodás született: csillagászati összeget kap a ChatGPT fejlesztője

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A forrásokat három kiemelt befektető biztosítja: a SoftBank és az Nvidia egyaránt 30-30 milliárd, míg az Amazon 50 milliárd dollárral járul hozzá a tranzakcióhoz.

A lépésre a ChatGPT fejlesztőjének idénre várt tőzsdei bevezetése előtt kerül sor.

Az Amazon befektetése két részletben valósul meg: az első szakaszban 15 milliárd dollár érkezik, majd a következő hónapokban – bizonyos feltételek teljesülése esetén – további 35 milliárd dollárt folyósítanak. A pénzügyi megállapodáson túl a felek stratégiai együttműködést is kötöttek, amelynek keretében az OpenAI 2 gigawatt számítási kapacitást vesz igénybe az Amazon saját fejlesztésű Trainium chipjein.

Az egyezség részeként az Amazon felhőüzletága,

az AWS lesz az OpenAI Frontier vállalati platform kizárólagos külső felhőszolgáltatója.

Ezen a platformon keresztül a felhasználók mesterségesintelligencia-alapú ágenseket építhetnek, telepíthetnek és kezelhetnek.

A megállapodás ugyanakkor nem érinti az OpenAI és a Microsoft meglévő kapcsolatát. A Microsoft Azure továbbra is kizárólagos felhőszolgáltató marad az OpenAI-modellekhez hozzáférést biztosító API-k számára. A szoftveróriás emellett megtartja kizárólagos licencét, valamint hozzáférését az OpenAI modelljeinek és termékeinek szellemi tulajdonához.

Egyelőre nem tisztázott, hogy az Nvidia mostani, 30 milliárd dolláros befektetése felváltja-e a tavaly szeptemberben bejelentett, akár 100 milliárd dolláros korábbi kötelezettségvállalását.

