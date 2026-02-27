  • Megjelenítés
Hatalmas üzletet kötött a 4iG
Hatalmas üzletet kötött a 4iG

A 4iG és a Mubadala Investment kizárólagos tulajdonában álló MIC Capital Management átváltható kölcsönszerződést írt alá - derült ki a cégcsoport közleményéből.  

Ennek keretében a Mubadala 50 millió dollárt fektet be a 4iG-be átváltható kölcsön formájában, amely 2029-ben, lejáratkor kötelezően részvényekké alakul.

A konverziós részvényár a szerződéskötést megelőző 90 kereskedési nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárán alapul.

A részvénykonverzió 2029 első negyedévének végén valósul meg.

A felek célja, hogy a tranzakciót a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését követően, legkésőbb 2026 első negyedévében véglegesítsék.

Beszakadt a Wizz Air - Mi történik?

Begyújtotta a rakétákat a 4iG!

Elindult, amitől sokan rettegtek: rengetegen kerülnek utcára a mesterséges intelligencia miatt

