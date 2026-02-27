Hátba szúrták az ázsiai nagyhatalmat – Olyan veszély fenyeget, amire nem számítottak

A japán Nemzeti Közszolgálati Dolgozók Kölcsönös Segélyező Egyesületeinek Szövetsége (Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations) 2025 végén az eszközeinek mindössze 19 százalékát tartotta japán kötvényekben.
Ez az arány jóval elmarad a 25 százalékos célkitűzéstől, azaz az alap hagyta jócskán a célérték alá süllyedni a hazai kötvények súlyát.
A szervezet mintegy 12 000 milliárd jen (kb. 77 milliárd dollár) vagyont kezel.
Hasonló, bár kisebb mértékű csökkenés figyelhető meg két másik nagy közszolgálati alapnál is, amelyek az önkormányzati dolgozók, illetve a magániskolai alkalmazottak nyugdíjmegtakarításait kezelik. A három szervezet 2025 végén összesen mintegy 60 000 milliárd jen (kb. 384 milliárd dollár) vagyonnal rendelkezett.
A jelenség azért is különös, mert a nyugdíjalapok általában portfólió-kiegyensúlyozást végeznek: ha a piaci mozgások miatt egy eszközosztály súlya eltér a céltól, akkor eladják a felértékelődött eszközöket, és vásárolnak az alulsúlyozottakból. A monetáris politika normalizálódása és a költségvetési lazítás miatti aggodalmak az utóbbi időszakban felhajtották a hosszú lejáratú kötvényhozamokat, ez a folyamat pedig a portfóliók többi eleméhez képest csökkentette a kötvények értékét.
Az állami közszolgálati nyugdíjszövetség ennek ellenére tudatosan eltekint az újrasúlyozástól.
Nem korrigálja sem a kötvényállomány értékének csökkenését, sem a részvények felértékelődéséből adódó eltolódást. Ez a passzív stratégia a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelentős vagyont kezelő intézmények nem lépnek fel vevőként a japán kötvénypiacon. Ez a tényező pedig – a kínálati oldalról érkező nyomás mellett – tovább nehezítheti a hozamok mérséklődését.
Szakértők korábban kifejezetten a japán nyugdíjalapok piacra lépésében látták a kötvénypiaci problémák megoldásának kulcsát. Brent Donnelly, a Spectra Markets vezetője úgy véli, a világ egyik legnagyobb nyugdíjalapjaként számon tartott, egyúttal a japán pénzügyi trendeket meghatározó GPIF (Government Pension Investment Fund) érdemben fékezhetné a hozamok emelkedését, ha növelné a portfóliójában a japán államkötvényekbe fektetett tőke arányát.
Ezzel párhuzamosan mérsékelhetné a külföldi – elsősorban amerikai – államkötvényekben tartott eszközök arányát, ami a jenre nehezedő nyomást is csökkentené.
"A megoldás egyértelmű: a GPIF-nek külföldi kötvényeket kellene eladnia, és japán államkötvényeket vásárolnia" – írta elemzésében a devizapiaci szakember. A jelek szerint ennek éppen ellenkezőjét látjuk, a japán nyugdíjalapok egy része kifejezetten távolodik a hazai kötvények tartásától. Ha ez a tendencia tartósan folytatódik, az érdemi nehézségeket okozhat az államadósság finanszírozása szempontjából.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Így menekülhetnek meg a pusztuló városrészek a közpénzek elapadása után
Új típusú városrehabilitációs modellek törnek utat.
Figyelmeztetés a világnak: megérkezett a vihar előszele, ismét jöhetnek a szűk esztendők
Már látszanak az első jelei egy új globális krízis kialakulásának.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Ilyen még nem történt: megtámadták az ukránok Szverdlovszkot – Riasztották a védelmi erőket
1500 kilométerre a határtól csapott le az ukrán haderő.
Megjósolta a 2008-as pénzügyi válságot, most nagyon riasztó jeleket lát a befektetőlegenda
Ez óriási zuhanáshoz vezethet.
Valóra vált a sci-fi rémálom: élő rovarokat változtattak katonai eszközzé, már be is vetették őket
Igazi kiborgokat tesztel a NATO
Időjárás: nagyon jó híreket kaptunk a hétvégére
Marad a tavaszi idő.
Megtörte a csendet a börtönből a hírhedt vezető: véget vetne az évtizedes vérontásnak
Lezárulhat egy korszak.
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.