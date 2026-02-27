  • Megjelenítés
Hátba szúrták az ázsiai nagyhatalmat – Olyan veszély fenyeget, amire nem számítottak
Hátba szúrták az ázsiai nagyhatalmat – Olyan veszély fenyeget, amire nem számítottak

A japán közszolgálati nyugdíjalapok egyre csökkentik a hazai államkötvények súlyát a portfóliójukban, és a hozamemelkedés ellenére sem vásárolnak újakat – írja a Pension Policy International. Ez a tendencia tovább növeli a kötvénypiaci hozamokra nehezedő nyomást, holott a japán nyugdíjalapok kifejezetten sokat segíthetnének a japán államadósság finanszírozásában, egyúttal a mostani kötvénypiaci nyomás enyhítésében.

A japán Nemzeti Közszolgálati Dolgozók Kölcsönös Segélyező Egyesületeinek Szövetsége (Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations) 2025 végén az eszközeinek mindössze 19 százalékát tartotta japán kötvényekben.

Ez az arány jóval elmarad a 25 százalékos célkitűzéstől, azaz az alap hagyta jócskán a célérték alá süllyedni a hazai kötvények súlyát.

A szervezet mintegy 12 000 milliárd jen (kb. 77 milliárd dollár) vagyont kezel.

Hasonló, bár kisebb mértékű csökkenés figyelhető meg két másik nagy közszolgálati alapnál is, amelyek az önkormányzati dolgozók, illetve a magániskolai alkalmazottak nyugdíjmegtakarításait kezelik. A három szervezet 2025 végén összesen mintegy 60 000 milliárd jen (kb. 384 milliárd dollár) vagyonnal rendelkezett.

A jelenség azért is különös, mert a nyugdíjalapok általában portfólió-kiegyensúlyozást végeznek: ha a piaci mozgások miatt egy eszközosztály súlya eltér a céltól, akkor eladják a felértékelődött eszközöket, és vásárolnak az alulsúlyozottakból. A monetáris politika normalizálódása és a költségvetési lazítás miatti aggodalmak az utóbbi időszakban felhajtották a hosszú lejáratú kötvényhozamokat, ez a folyamat pedig a portfóliók többi eleméhez képest csökkentette a kötvények értékét.

Az állami közszolgálati nyugdíjszövetség ennek ellenére tudatosan eltekint az újrasúlyozástól.

Nem korrigálja sem a kötvényállomány értékének csökkenését, sem a részvények felértékelődéséből adódó eltolódást. Ez a passzív stratégia a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelentős vagyont kezelő intézmények nem lépnek fel vevőként a japán kötvénypiacon. Ez a tényező pedig – a kínálati oldalról érkező nyomás mellett – tovább nehezítheti a hozamok mérséklődését.

Szakértők korábban kifejezetten a japán nyugdíjalapok piacra lépésében látták a kötvénypiaci problémák megoldásának kulcsát. Brent Donnelly, a Spectra Markets vezetője úgy véli, a világ egyik legnagyobb nyugdíjalapjaként számon tartott, egyúttal a japán pénzügyi trendeket meghatározó GPIF (Government Pension Investment Fund) érdemben fékezhetné a hozamok emelkedését, ha növelné a portfóliójában a japán államkötvényekbe fektetett tőke arányát.

Ezzel párhuzamosan mérsékelhetné a külföldi – elsősorban amerikai – államkötvényekben tartott eszközök arányát, ami a jenre nehezedő nyomást is csökkentené.

"A megoldás egyértelmű: a GPIF-nek külföldi kötvényeket kellene eladnia, és japán államkötvényeket vásárolnia" – írta elemzésében a devizapiaci szakember. A jelek szerint ennek éppen ellenkezőjét látjuk, a japán nyugdíjalapok egy része kifejezetten távolodik a hazai kötvények tartásától. Ha ez a tendencia tartósan folytatódik, az érdemi nehézségeket okozhat az államadósság finanszírozása szempontjából.

