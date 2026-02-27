  • Megjelenítés
Hirtelen visszalépett a történelmi üzlettől a Netflix
A Paramount Skydance került ki győztesen a Warner Bros Discovery felvásárlásáért folytatott, hónapokon át húzódó küzdelemből, miután a Netflix csütörtökön visszalépett a licitháborútól, és elzárkózott ajánlata további megemelésétől.

A Netflix közölte: továbbra is fegyelmezett vevőként gondolkodik, ám a Paramount–Skydance legutóbbi ajánlatával egyező árszinten

a Warner Bros felvásárlása számukra már nem lenne pénzügyileg megtérülő, ezért visszalépnek.

A fordulat előzménye, hogy a Paramount az elmúlt hetekben látványosan rákapcsolt a Warner Bros megszerzésére. Agresszív kampányt folytatott, és egy magasabb ajánlat ígéretével visszacsábította a társaságot a tárgyalóasztalhoz. A Warner Bros csütörtökön bejelentette: a Paramount módosított, részvényenként 31 dolláros ajánlatát kedvezőbbnek tartja a Netflix 27,75 dolláros ajánlatánál.

Egy névtelenséget kérő, a Netflixhez közel álló forrás szerint a visszalépést tisztán gazdasági megfontolások indokolták. Úgy fogalmazott, hogy a Netflixnek olyan szereplővel kellett volna versenyeznie, amelynek hátterében egy milliárdos áll, és akár „irracionálisnak tűnő” árat is hajlandó megfizetni a Warner Brosért.

A Paramount és a Warner Bros esetleges egyesülése két nagy hollywoodi stúdiót, két streamingplatformot (HBO Max és Paramount+), valamint két hírszolgáltatót (CNN és CBS) hozna közös tulajdonba. Bár az Ellison család szoros kapcsolatokat ápol Donald Trump elnökkel, az ügylet várhatóan így is komoly versenyjogi vizsgálatok elé nézhet szövetségi és tagállami szinten, valamint külföldön is. Rob Bonta, Kalifornia főügyésze csütörtök este közölte: hivatala vizsgálatot indít, és alapos ellenőrzést tervez. Demokrata szenátorok – köztük Elizabeth Warren és Bernie Sanders – szintén aggodalmuknak adtak hangot, attól tartva, hogy az ügylet jóváhagyását politikai részrehajlás is befolyásolhatja.

A módosított ajánlatban a Paramount a korábbi 5,8 milliárd dollárról 7 milliárd dollárra emelte azt a bánatpénzt, amelyet akkor fizetne, ha a hatóságok végül megakadályoznák a tranzakciót. Emellett vállalták annak a 2,8 milliárd dolláros díjnak a fedezését is, amelyet a Warner Brosnak a Netflix felé kellene megfizetnie a korábbi megállapodástól való elállás miatt. A tranzakció finanszírozásában az Ellison Trust 45,7 milliárd dollár sajáttőke-hozzájárulással venne részt, míg a Bank of America Merrill Lynch, a Citi és az Apollo konzorciuma összesen 57,5 milliárd dollár hitelfinanszírozást nyújtana.

A bejelentés után a Netflix részvényei több mint 10 százalékkal erősödtek.

Forrás: Reuters

