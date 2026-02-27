  • Megjelenítés
Jó hírt kapott a Richter
Jó hírt kapott a Richter

Pozitív szakvéleményt adott ki az European Medicines Agency (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága (CHMP) a Richter Tuyory® nevű készítményére, amely a tocilizumab hatóanyag bioszimiláris változata.

A döntés az európai forgalomba hozatali engedély előszobáját jelenti: a végső jóváhagyásról az Európai Bizottság határoz a következő hónapokban.

A Tuyory®-t a Richter a japán Mochida Pharmaceutical vállalattal közösen fejlesztette. A készítmény a RoActemra bioszimilárisa, vagyis hatásmechanizmusában és terápiás alkalmazásában a referencia-gyógyszerrel egyenértékű alternatívát kínál.

A tocilizumab az interleukin-6 (IL-6) jelátviteli útvonal gátlásán keresztül fejti ki hatását.

A hatóanyag az Európai Unióban többek között az alábbi betegségek kezelésére alkalmazható:

  • rheumatoid arthritis,

  • juvenilis idiopátiás arthritis és polyarthritis,

  • óriássejtes arteritis,

  • citokinfelszabadulási szindróma,

  • valamint bizonyos esetekben COVID–19.

A mostani pozitív CHMP-vélemény a Richter második monoklonális antitest típusú bioszimiláris termékéhez kapcsolódik. Ez stratégiai szempontból is fontos lépés a társaság számára.

A bioszimiláris készítmények piacán a verseny erősödése általában az árak csökkenését és a betegek számára szélesebb hozzáférést eredményez.

Egy európai engedély megszerzése ezért nemcsak portfólió-bővítést jelent a Richternek, hanem új bevételi potenciált is nyithat a kontinens több piacán.

A végső forgalomba hozatali engedély kiadása esetén a Tuyory® a következő időszakban fokozatosan jelenhet meg az európai egészségügyi rendszerekben.

A Richter árfolyama ma 0,6, idén 20,6 százalékos pluszban van.

