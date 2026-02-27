Megjósolta a 2008-as pénzügyi válságot, most nagyon riasztó jeleket lát a befektetőlegenda

Michael Burry, a The Big Short című filmből is ismert befektető tovább erősíti pesszimista álláspontját, most pedig valami olyanra hívta fel a figyelmet, amely óriási tőzsdei zuhansához vezethet.

Michael Burry a Wall Streeten azzal vált ismertté, hogy még a 2008-as globális pénzügyi válság előtt az ingatlanfedezetű értékpapírok ellen fogadott - történetét a The Big Short című könyv dolgozta fel, amelyből Oscar-díjas film is készült.

A guru időnként a címlapokra kerül a merész vagy ellentmondásos előrejelzéseivel.

Most pedig egy olyan dolgot emelt ki, amely szerinte egy fontos mintázatot idéz.