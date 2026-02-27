Térden lőtték a magyar nyugdíjpénztárakat, mégis az egyik legjobb évüket zárták

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Újabb 10 ezer fő lépett be a tavalyi negyedik negyedévben az önkéntes nyugdíjpénztárak valamelyikébe az MNB ma megismert, végleges adatai szerint, ennek köszönhetően 4 ezer fővel növekedni tudott a szektor taglétszáma, jelenleg 1 millió 82 ezer főnél jár. Az októbertől decemberig tartó időszakban közel 3600 fő részesült nyugdíjszolgáltatásban, 1600 fő kilépett, valamint 900 pénztártag elhalálozott.

A nyugdíjpénztárak 2025-öt csaknem 8 ezer fős növekedéssel zárták, ami sok éve nem látott pozitív eredmény.

Lakáscélú kiáramlás ide vagy oda, a pénztárak kezelt vagyona is rekordmagasságba növekedett év végére, december 31-én összesen 2413 milliárd forintot ért a nyugdíjpénztári portfólió. A fentiek alapján kiszámítható, hogy egy megtakarítóra átlagosan 2,23 millió forintos számlaegyenleg jut,

ez a jelenlegi átlagnyugdíj 261 ezer forintos összege alapján közel 9 havi átlagnyugdíjnak felel meg.

A kezelt vagyon egy év alatt 7%-kal, az egy számlára jutó átlagegyenleg 6%-kal bővült, mindkettő igen szép eredmény annak fényében, hogy a nyugdíjpénztári vagyon lakáscélú felhasználhatósága alaposan felforgatta az öngondoskodási piacot.

Fontos megjegyezni, hogy a pénztártagok között nagy eltérések vannak abban, hogy kinek mennyi befektetés van a számláján. Például az idősebbeknél több, a fiataloknál kevesebb megtakarítás található, ezenkívül a befizetési aktivitás is meghatározó tényező; jellemzően a pénztártagok kb. fele teljesít befizetést egy adott évben, a tagok másik fele inaktív, azaz korábban ugyan teljesített befizetéseket vagy ő maga, vagy a munkáltatója, de már egy ideje nem érkeznek új pénzek a számlájára. Ilyenkor az egyenleg csak a hozamoknak köszönhetően gyarapodhat, de jóval lassabb tempóban, mint ha mind a befektetési hozamok, mind az újonnan képződő megtakarítások növelnék a számla értékét.

A pénztári befizetések negyedéves összevetésben nagyot növekedtek, de ez minden év végén menetrendszerűen megtörténik: a tagok befizetései 57 milliárd forintot tettek ki, a munkáltatói hozzájárulások összege pedig 15 milliárd forint volt, így együttesen 71 milliárd forintnyi befizetést teljesítettek a megtakarítók és foglalkoztatóik, ez 8,9%-kal meghaladja az egy évvel korábbi adatot.

Az éves tagdíjbevétel megközelítette a 218 milliárd forintot, ennek 76%-át a tagok, 24%-át a munkáltatók teljesítették.

Az év összes befizetése egy pénztártagra elosztva átlagosan havi 17 ezer forintos tagdíjbevételt eredményez, nem számolva az állami támogatás (SZJA-visszatérítés) hatásával. Mivel azonban a tagok fele inaktív, a fizető tagok és munkáltatóik valójában átlagosan több mint 30 ezer forintot helyezhettek el a számláikon egy hónapra vetítve.

A személyi jövedelemadóból kapott visszatérítések ugyancsak rekordot ütöttek meg, most először átlépték a 20 milliárd forintot, a megelőző évhez képest itt 12%-os növekedés mutatkozik.

A legnagyobb felfordulás tavaly a pénztári kifizetéseknél volt tapasztalható. A negyedik negyedévben összesen mintegy 57 milliárd forintot fizettek ki a pénztárak, ebből 17 milliárd forintot vettek fel a tagok nyugdíjszolgáltatás címén, és 8 milliárd forint volt a várakozási időn (belépéstől számított 10 éven) túli, de nem nyugdíjszolgáltatás-típusú kifizetések összege, ez utóbbi kategóriába sorolhatók például a hozamkifizetések. A kilépések révén, illetve az elhunyt pénztártagok örökösei felé teljesített kifizetések együttesen 4 milliárd forintot tettek ki.

Szembetűnő, hogy 2025-ben hatalmasra nőtt az "egyéb" típusú kifizetések volumene. A jelenség magyarázatát az átmenetileg lehetővé tett rendkívüli lakáscélú felhasználási lehetőség adja:

Négy negyedév alatt az MNB adataiból kiindulva összesen kb. 106 milliárd forintot fizethettek ki a pénztárak ezen a jogcímen,

ez az elvileg mozdítható teljes vagyonnak – 2024. szeptember végi egyenlegnek – mintegy 4,9 százalékát teszi ki. (Az összes "egyéb" típusú kifizetés 107,8 milliárd forint volt tavaly, de minimális összegben a lakáscélú felhasználhatóság előtt is történtek egyéb célú kifizetések, ezért a lakáscélú kiáramlás pontos összege az adatokból nem ismerhető meg.)

Fontos, hogy a pénztáraknak viszonylag sok idejük, 60 napjuk van a beérkező kifizetési igények teljesítésére, így a lakáscélú kifizetések még 2026 első negyedévében is meglehetősen nagy összeget fognak kitenni – a pénztárak kommunikációja alapján tavaly összesen kb. 125 milliárd forintnyi kifizetést igényeltek a pénztártagok. Ez jóval kevesebb, mint a korábban megfogalmazott 300 milliárdos kormányzati várakozás, de a vártnál kisebb aktivitást már ősszel is egyértelműen érezni lehetett.

A lakáscélú kifizetések ezzel a legjelentősebb kifizetési jogcímmé léptek elő tavaly, de jó hír a pénztáraknak, hogy ez csak egyszeri alkalom volt: 2025-re átmenetileg nyitották meg ezt a lehetőséget a megtakarítók előtt a gazdaság élénkítése céljából, majd 2026-tól ismét visszaállt a rendes működés, és most már csak a korábban is ismert módokon lehet pénzt felvenni a számlákról. Ha a pénztári vagyont korrigáljuk a lakáscélra kiáramló 106 milliárd forinttal és annak elmaradt hozamaival, akkor még jelentősebb vagyonnövekedést kapunk: a lakáscélú "hajcihő" nélkül tavaly év végén már bőven 2500 milliárd forint felett járhatott volna az önkéntes nyugdíjpénztárak kezelt vagyona.

Az önkéntes pénztári portfólió összetételét nézve a tavalyi negyedik negyedévben nem történtek nagy változások: a kötvények (főként magyar állampapírok) részaránya 50%-ra mérséklődött, a bankbetétek súlya 1,7%-ra emelkedett, a részvényeké (11,7%) és a befektetési jegyeké (34,6%) enyhén növekedett.

2025 negyedik negyedévében a pénztárak – a költségek levonása után – 59 milliárd forint hozamot termeltek, ez a Portfolio számításai szerint 2,5%-os hozamot jelent egy negyedév alatt. Ez közel azonos teljesítmény az előző negyedévi, 2,4%-os értékkel.

Egy évre visszatekintve is jó időszakon vannak túl a pénztárak, a teljes portfólióra vetítve 8,4%-ra tehető a becsült vagyonarányos hozam. (A Magyar Nemzeti Bank a héten közölte a saját számításait, melyek 9%-os visszatekintő hozamot adtak eredményül.)

A magyar önkéntes nyugdíjpénztárak tehát a meglepetésszerű szabályozói fordulat ellenére remekül vették az akadályokat: taglétszámban és vagyonban egyaránt szép növekedést produkáltak, de a hozamokkal is kifejezetten elégedettek lehetnek a megtakarítók.

A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmet, hogy 2025-ben minden harmadik nyugdíjpénztári portfólió 10% feletti hozamot ért el,

ez a mérsékelt infláció mellett egyben magas reálhozamot is jelent. A különféle pénztári portfóliók tíz évre visszatekintő teljesítményét az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze.

Arról, hogy milyen várakozásokat fogalmaztak meg a 2026-os évre az öngondoskodási szektor szereplői, ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ