Gyanús ügylettel kitiltották az AI-óriást, hogy aztán a riválisával szerződjön le a Pentagon

Altman pénteken az X-en jelentette be, hogy az OpenAI modelljeit a védelmi tárca minősített hálózatain fogják alkalmazni. A megállapodásban a vállalat két kulcsfontosságú biztonsági feltételt rögzített.
Tonight, we reached an agreement with the Department of War to deploy our models in their classified network.In all of our interactions, the DoW displayed a deep respect for safety and a desire to partner to achieve the best possible outcome.AI safety and wide distribution of…— Sam Altman (@sama) February 28, 2026
Egyrészt tiltják az amerikai állampolgárok tömeges megfigyelését, másrészt előírják, hogy a fegyverrendszerek – köztük az autonóm fegyverek – alkalmazása során a végső döntést minden esetben embernek kell meghoznia.
Altman tájékoztatása szerint a minisztérium elfogadta ezeket a kikötéseket, amelyek egyébként a hatályos amerikai jogszabályokkal és szakpolitikai irányelvekkel is összhangban állnak.
A megállapodás egy rendkívül feszült hét végén született meg a mesterségesintelligencia-iparág számára. Pete Hegseth védelmi miniszter pénteken az Anthropicot nemzetbiztonsági szempontból kockázatos ellátásilánc-szereplőnek minősítette.
Ez a besorolás jellemzően külföldi ellenfelekre vonatkozik, és arra kötelezi a Pentagon beszállítóit, illetve alvállalkozóit, hogy igazolják: nem használják az Anthropic modelljeit.
Az Anthropic volt az első olyan mesterségesintelligencia-laboratórium, amelynek modelljeit a védelmi minisztérium minősített hálózatán telepítették. A szerződés megújításáról folytatott tárgyalások azonban zátonyra futottak.
Az Anthropic ugyanis garanciákat kért arra, hogy modelljeit nem használják teljesen autonóm fegyverekhez vagy tömeges belföldi megfigyeléshez. Ezzel szemben a Pentagon azt követelte, hogy a vállalat minden jogszerű katonai felhasználáshoz járuljon hozzá.
Figyelemre méltó, hogy Altman egy csütörtöki belső feljegyzésben elismerte: az OpenAI ugyanazokat a "vörös vonalakat" húzta meg, mint az Anthropic.
Egyelőre nem tisztázott, hogy a minisztérium miért volt hajlandó elfogadni ezeket a feltételeket az OpenAI esetében, miközben az Anthropicnál elutasította őket. Kormányzati tisztviselők ugyanakkor hónapok óta bírálták az Anthropicot, véleményük szerint ugyanis a cég túlzott aggályokat támaszt a mesterséges intelligencia biztonságával kapcsolatban.
Altman felszólította a védelmi tárcát, hogy ugyanezeket a feltételeket kínálja fel minden mesterségesintelligencia-vállalatnak. Hangsúlyozta továbbá, hogy a helyzetnek a jogi és kormányzati kényszerlépések helyett az ésszerű megállapodások irányába kellene elmozdulnia.
Az Anthropic közleményben reagált a Pentagon döntésére: "mélyen elszomorítónak" nevezték, hogy ellátási láncot érintő kockázatként sorolták be a céget, és jelezték, hogy bíróságon támadják meg a határozatot.
