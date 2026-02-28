  • Megjelenítés
Gyanús ügylettel kitiltották az AI-óriást, hogy aztán a riválisával szerződjön le a Pentagon
Gyanús ügylettel kitiltották az AI-óriást, hogy aztán a riválisával szerződjön le a Pentagon

Az OpenAI megállapodást kötött az Amerikai Védelmi Minisztériummal mesterségesintelligencia-modelljeinek katonai felhasználásáról – közölte Sam Altman, a cég vezérigazgatója. A bejelentésre nem sokkal azután került sor, hogy a Pentagon nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette az OpenAI riválisát, az Anthropicot. Utóbbit Donald Trump elnök egy rendelettel ki is tiltotta a szövetségi szervek rendszereiből – írta a CNBC.
Altman pénteken az X-en jelentette be, hogy az OpenAI modelljeit a védelmi tárca minősített hálózatain fogják alkalmazni. A megállapodásban a vállalat két kulcsfontosságú biztonsági feltételt rögzített.

Egyrészt tiltják az amerikai állampolgárok tömeges megfigyelését, másrészt előírják, hogy a fegyverrendszerek – köztük az autonóm fegyverek – alkalmazása során a végső döntést minden esetben embernek kell meghoznia.

Altman tájékoztatása szerint a minisztérium elfogadta ezeket a kikötéseket, amelyek egyébként a hatályos amerikai jogszabályokkal és szakpolitikai irányelvekkel is összhangban állnak.

A megállapodás egy rendkívül feszült hét végén született meg a mesterségesintelligencia-iparág számára. Pete Hegseth védelmi miniszter pénteken az Anthropicot nemzetbiztonsági szempontból kockázatos ellátásilánc-szereplőnek minősítette.

Ez a besorolás jellemzően külföldi ellenfelekre vonatkozik, és arra kötelezi a Pentagon beszállítóit, illetve alvállalkozóit, hogy igazolják: nem használják az Anthropic modelljeit.

Az Anthropic volt az első olyan mesterségesintelligencia-laboratórium, amelynek modelljeit a védelmi minisztérium minősített hálózatán telepítették. A szerződés megújításáról folytatott tárgyalások azonban zátonyra futottak.

Az Anthropic ugyanis garanciákat kért arra, hogy modelljeit nem használják teljesen autonóm fegyverekhez vagy tömeges belföldi megfigyeléshez. Ezzel szemben a Pentagon azt követelte, hogy a vállalat minden jogszerű katonai felhasználáshoz járuljon hozzá.

Figyelemre méltó, hogy Altman egy csütörtöki belső feljegyzésben elismerte: az OpenAI ugyanazokat a "vörös vonalakat" húzta meg, mint az Anthropic.

Egyelőre nem tisztázott, hogy a minisztérium miért volt hajlandó elfogadni ezeket a feltételeket az OpenAI esetében, miközben az Anthropicnál elutasította őket. Kormányzati tisztviselők ugyanakkor hónapok óta bírálták az Anthropicot, véleményük szerint ugyanis a cég túlzott aggályokat támaszt a mesterséges intelligencia biztonságával kapcsolatban.

Altman felszólította a védelmi tárcát, hogy ugyanezeket a feltételeket kínálja fel minden mesterségesintelligencia-vállalatnak. Hangsúlyozta továbbá, hogy a helyzetnek a jogi és kormányzati kényszerlépések helyett az ésszerű megállapodások irányába kellene elmozdulnia.

Az Anthropic közleményben reagált a Pentagon döntésére: "mélyen elszomorítónak" nevezték, hogy ellátási láncot érintő kockázatként sorolták be a céget, és jelezték, hogy bíróságon támadják meg a határozatot.

Címlapkép forrása: CQ Roll Call via Getty Images

