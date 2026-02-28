  • Megjelenítés
Kijöttek a friss adatok: komoly zuhanást könyvelhetett el Warren Buffett legendás cége
Befektetés

Kijöttek a friss adatok: komoly zuhanást könyvelhetett el Warren Buffett legendás cége

Portfolio
Jelentősen visszaesett a Berkshire Hathaway negyedik negyedéves működési eredménye, amit elsősorban a biztosítási üzletág gyengélkedése okozott. Ez volt az utolsó olyan negyedév, amelyet még Warren Buffett töltött a vezérigazgatói poszton - jelentette a Cnbc.

A holding negyedik negyedéves működési eredménye 10,2 milliárd dollárt tett ki, ami több mint 29 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi 14,56 milliárd dollárhoz viszonyítva. A csökkenés elsődleges oka a biztosítási üzletág volt, ahol a biztosítási tevékenységből származó nyereség 54 százalékkal, 3,41 milliárd dollárról 1,56 milliárd dollárra zuhant. Ezzel párhuzamosan a biztosítási befektetési bevételek is mérséklődtek: közel 25 százalékos eséssel 4,09 milliárd dollárról 3,1 milliárd dollárra csökkentek.

A teljes 2025-ös évet tekintve a működési eredmény 44,49 milliárd dollár volt, szemben a megelőző évi 47,44 milliárd dollárral. A biztosítási nyereség éves szinten 9 milliárd dollárról 7,26 milliárd dollárra, míg a biztosítási befektetési bevételek 13,6 milliárd dollárról 12,5 milliárd dollárra csökkentek.

Ez volt az utolsó negyedév, amelyet Warren Buffett vezérigazgatóként zárt, miután a legendás befektető az előző évi májusi közgyűlésen bejelentette távozását.

A vállalat irányítását 2026 elejétől Greg Abel vette át. Abel a szombaton közzétett éves jelentéshez csatolt levelében ígéretet tett arra, hogy folytatja a Buffett által megteremtett, pénzügyi stabilitásra és tőkefegyelemre épülő vállalatvezetési kultúrát. Warren Buffett az igazgatótanács elnökeként továbbra is a társaságnál marad.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

