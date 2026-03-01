  • Megjelenítés
Nagy a káosz: zuhannak a tőzsdék a Közel-Keleten
Súlyos turbulenciát okozott az Öböl-térség piacain az amerikai–izraeli csapásokat követő iráni megtorlás. A kuvaiti tőzsde felfüggesztette a kereskedést, a regionális részvényindexek pedig meredeken zuhantak, miközben szemtanúk beszámolói szerint Dubaj és Doha térségében már második napja hallani robbanásokat.

A Kuvaiti Értéktőzsde közleménye szerint "rendkívüli körülményekre" hivatkozva határozatlan időre leállította a kereskedést. A szaúdi tőzsde – a térség legnagyobb piaca – a nap eleji 4,6 százalékos zuhanást követően végül mintegy 2 százalékos mínuszban állapodott meg. Az Al Rajhi Bank árfolyama 2,8, a Saudi National Banké 4,3, a Flynas diszkont légitársaságé pedig 5,8 százalékkal csökkent. Ezzel szemben a Saudi Aramco részvényei 2,6 százalékkal erősödtek az olajárak várható emelkedése miatt.

Az iráni csapások célpontjai között szerepelt Rijád, valamint Szaúd-Arábia keleti tartománya is. A konfliktus eszkalálódása miatt a térség több nagy repülőtere – köztük a dubaji – beszüntette működését. Ez az elmúlt évek egyik legsúlyosabb globális légiközlekedési fennakadását okozta.

A Barclays elemzői a Brent típusú nyersolajra vonatkozó árfolyam-előrejelzésüket a korábbi hordónkénti 80 dollárról nagyjából 100 dollárra emelték.

A muszkati tőzsdeindex 1,8 százalékos mínuszban zárt a korábbi, 3 százalékot meghaladó esés után. A bahreini index 0,9 százalékkal csökkent, a katari tőzsde pedig ünnepnap miatt zárva tartott. A térségen kívül az egyiptomi blue chip index a kereskedés elején 5,5 százalékot zuhant, és az összes komponense veszteséget mutatott.

Tahir Abbas, az Ubhar Capital kutatási igazgatója szerint az Öböl-térség piacai várhatóan nyomás alatt maradnak, mivel a befektetők tartós geopolitikai kockázati felárat áraznak be. Bár a magasabb olajárak rövid távon költségvetési mozgásteret biztosítanak a regionális kormányoknak, a komolyabb kockázatot a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózási útvonalak esetleges akadályoztatása jelenti. Ez utóbbi az energiaellátásra és a kereskedelemre egyaránt súlyos hatással lenne.

Hani Abuagla, az XTB MENA vezető piaci elemzője hozzátette: a geopolitikai feszültség kockázatkerülő hangulatot teremt, ami fokozott korrekciós kockázatot és volatilitást eredményez a térség tőzsdéin. Véleménye szerint a befektetők a regionális fejleményeket figyelik, és bármilyen további eszkaláció vagy reálgazdasági kár mélyítheti az eladási hullámot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

