Baljós lépés a befektetési piacon: befagyasztották a kifizetéseket, látványosan megrémültek a befektetők

A Blue Owl közelmúltbeli döntése, miszerint véglegesen leállítja a visszaváltásokat az egyik nem tőzsdén jegyzett alapjánál, a lakossági keresletet is elrettentheti. A vagyonos befektetők, akik több százmilliárd dollárt fektettek privát hitelezésbe (private credit), most visszakoznak, elvágva ezzel azt a kulcsfontosságú forrást, amelyet olyan befektetési óriások használtak növekedésük finanszírozására, mint a Blackstone, a Blue Owl és az Ares Management.

Az RA Stanger befektetési bank adatai szerint a tőzsdén nem jegyzett üzletfejlesztési társaságokba (business development company, BDC) érkező új tőkebevonás januárban az előző havihoz képest 40 százalékkal, 3,2 milliárd dollárra zuhant.

Ezek az alapok jellemzően negyedévente a nettó eszközérték legfeljebb 5 százalékáig teszik lehetővé a visszaváltást.

Bár a negyedik negyedévben még nagyrészt képesek voltak a beáramló friss tőkéből kifizetni a kiáramló pénzeket, a tőkebevonás lassulása most komoly kihívás elé állíthatja az ágazatot. A probléma gyökere, hogy az alapok portfólióiban olyan hitelek szerepelnek, amelyekkel ritkán vagy egyáltalán nem kereskednek a másodlagos piacon.

A befektetői hangulatot a Blue Owl lépése mellett tovább rontották más alapok – köztük a KKR, az Apollo Global Management és a BlackRock által kezelt, tőzsdén jegyzett magánhitel-konstrukciók – eszközleírásai is. Eközben a Fed kamatvágásai és a lassan emelkedő nemfizetési ráták már eleve mérsékelték a keresletet.

Ez gyakorlatilag befagyasztja a kisbefektetői értékesítési csatornát, nemcsak a Blue Owl, hanem a teljes piac számára

– fogalmazott egy magánhitel-cég vezetője.

A vagyonkezelői szakma számos szereplője párhuzamot von a jelenlegi helyzet és a 2022-es események között, amikor a Blackstone BREIT nevű ingatlanalapja a tömeges tőkekivonás miatt kénytelen volt korlátozni a visszaváltásokat. Bár a BREIT végül átvészelte a piaci turbulenciát, a hasonló ingatlanalapok értékesítése tartósan visszaesett. A nagy kérdés most az, hogy a tőzsdén nem jegyzett BDC-k piacán is elindul-e egy hasonló menekülési hullám.

A Financial Times elemzése szerint januárban és februárban a legtöbb alapnál lassult az értékesítés üteme.

A Blackstone 82,5 milliárd dolláros zászlóshajója, a BCRED 2026 első két hónapjában mintegy 1,1 milliárd dollárnyi tőkebevonást jelentett, ami jóval lassabb tempó a tavalyi, havi több mint egymilliárd dolláros átlagnál. Az elemzők ezeket az eredményeket a BCRED negyedik negyedévi, 2,1 milliárd dolláros visszaváltási adataival vetik össze. Az Apollo 25,1 milliárd dolláros alapjánál februárban mindössze 150 millió dollárnyi értékesítés történt, ami 72 százalékos visszaesést jelent a tavalyi havi átlaghoz képest. Hasonló lassulás tapasztalható a BlackRock, a HPS Investment Partners, az Ares és a Blue Owl magánhitel-alapjainál is.

Az alapkezelők hangsúlyozzák, hogy elegendő likviditási tartalékkal rendelkeznek a megnövekedett visszaváltási igények kielégítésére, ennek fedezeteként banki hitelkeretekre és értékesíthető likvid hitelállományra hivatkoznak. Pénzügyi pozíciójuk megerősítése érdekében a Blue Owl és a New Mountain Capital egyaránt hitelportfóliókat értékesített.

A magánhitelezés kockázataival korábban itt foglalkoztunk átfogóan.

