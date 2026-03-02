  • Megjelenítés
Baljós lépés a befektetési piacon: befagyasztották a kifizetéseket, látványosan megrémültek a befektetők
Befektetés

Baljós lépés a befektetési piacon: befagyasztották a kifizetéseket, látványosan megrémültek a befektetők

Portfolio
A vagyonos magánbefektetők egyre gyorsuló ütemben vonják ki tőkéjüket a magánhitelalapokból, miután a Blue Owl felfüggesztette egyik tőzsdén nem jegyzett alapjának visszaváltásait - írja a Financial Times. Az iparági szereplők attól tartanak, hogy a tőkekivonás mértéke a legnagyobb alapoknál hamarosan meghaladhatja a beáramló friss tőke mennyiségét.

A Blue Owl közelmúltbeli döntése, miszerint véglegesen leállítja a visszaváltásokat az egyik nem tőzsdén jegyzett alapjánál, a lakossági keresletet is elrettentheti. A vagyonos befektetők, akik több százmilliárd dollárt fektettek privát hitelezésbe (private credit), most visszakoznak, elvágva ezzel azt a kulcsfontosságú forrást, amelyet olyan befektetési óriások használtak növekedésük finanszírozására, mint a Blackstone, a Blue Owl és az Ares Management.

Az RA Stanger befektetési bank adatai szerint a tőzsdén nem jegyzett üzletfejlesztési társaságokba (business development company, BDC) érkező új tőkebevonás januárban az előző havihoz képest 40 százalékkal, 3,2 milliárd dollárra zuhant.

Ezek az alapok jellemzően negyedévente a nettó eszközérték legfeljebb 5 százalékáig teszik lehetővé a visszaváltást.

Bár a negyedik negyedévben még nagyrészt képesek voltak a beáramló friss tőkéből kifizetni a kiáramló pénzeket, a tőkebevonás lassulása most komoly kihívás elé állíthatja az ágazatot. A probléma gyökere, hogy az alapok portfólióiban olyan hitelek szerepelnek, amelyekkel ritkán vagy egyáltalán nem kereskednek a másodlagos piacon.

Még több Befektetés

Kongatják a vészharangot, megkezdődött a tőkekivonás az utóbbi évek slágertermékéből

A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat

Nem csak a bombák pusztítanak: a közel-keleti háború az utolsó reménysugarat is kiolthatja a luxusipar számára

A befektetői hangulatot a Blue Owl lépése mellett tovább rontották más alapok – köztük a KKR, az Apollo Global Management és a BlackRock által kezelt, tőzsdén jegyzett magánhitel-konstrukciók – eszközleírásai is. Eközben a Fed kamatvágásai és a lassan emelkedő nemfizetési ráták már eleve mérsékelték a keresletet.

Ez gyakorlatilag befagyasztja a kisbefektetői értékesítési csatornát, nemcsak a Blue Owl, hanem a teljes piac számára

– fogalmazott egy magánhitel-cég vezetője.

A vagyonkezelői szakma számos szereplője párhuzamot von a jelenlegi helyzet és a 2022-es események között, amikor a Blackstone BREIT nevű ingatlanalapja a tömeges tőkekivonás miatt kénytelen volt korlátozni a visszaváltásokat. Bár a BREIT végül átvészelte a piaci turbulenciát, a hasonló ingatlanalapok értékesítése tartósan visszaesett. A nagy kérdés most az, hogy a tőzsdén nem jegyzett BDC-k piacán is elindul-e egy hasonló menekülési hullám.

A Financial Times elemzése szerint januárban és februárban a legtöbb alapnál lassult az értékesítés üteme.

A Blackstone 82,5 milliárd dolláros zászlóshajója, a BCRED 2026 első két hónapjában mintegy 1,1 milliárd dollárnyi tőkebevonást jelentett, ami jóval lassabb tempó a tavalyi, havi több mint egymilliárd dolláros átlagnál. Az elemzők ezeket az eredményeket a BCRED negyedik negyedévi, 2,1 milliárd dolláros visszaváltási adataival vetik össze. Az Apollo 25,1 milliárd dolláros alapjánál februárban mindössze 150 millió dollárnyi értékesítés történt, ami 72 százalékos visszaesést jelent a tavalyi havi átlaghoz képest. Hasonló lassulás tapasztalható a BlackRock, a HPS Investment Partners, az Ares és a Blue Owl magánhitel-alapjainál is.

Az alapkezelők hangsúlyozzák, hogy elegendő likviditási tartalékkal rendelkeznek a megnövekedett visszaváltási igények kielégítésére, ennek fedezeteként banki hitelkeretekre és értékesíthető likvid hitelállományra hivatkoznak. Pénzügyi pozíciójuk megerősítése érdekében a Blue Owl és a New Mountain Capital egyaránt hitelportfóliókat értékesített.

A magánhitelezés kockázataival korábban itt foglalkoztunk átfogóan.

Kapcsolódó cikkünk

Ezek a devizák lehetnek a háború vesztesei és nyertesei

Lelassult a növekedés a CIG Pannóniánál, de így is csinos lett a profit

Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, tömegek mozdulnak meg heteken belül

Mennyire drágította meg a lakásokat az Otthon Start?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility