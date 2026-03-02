Durva eséssel nyitott a magyar tőzsde, megütötték az OTP-t

Heves eladói hullám söpört végig az iráni események után a magyar részvénypiacon hétfő reggel, a BUX index percekkel a nyitás után közel 5 százalékos mínuszba zuhant, ezzel az egyik leggyengébben teljesítő európai részvényindex volt. A befektetők láthatóan kockázatcsökkentő üzemmódba kapcsoltak a nemzetközi piaci feszültségek és a megugró geopolitikai bizonytalanság közepette, ami különösen érzékenyen érinti a hazai blue chipeket.

A nyitás után nem sokkal 4,7 százalék mínuszba ütötték a magyar piacot, a BUX index ezzel az egyik legrosszabban teljesítő részvényindex volt a hétfői nyitásban.

A magyar piacot egyértelműen az OTP húzza le, az árfolyam 6,70 százalékot zuhant egy nyitókötést követően, utána már jóval feljebb, -3,3 százalékban folyt a kereskedés, de nagy a csapkodás, 3-4 százalék esésben van az OTP.

A többi blue chipet is ütik, 2 százalék feletti esésben van a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.

A Mol esése inkább meglepetés, az európai olajcégek részvényárfolyama ma az olajár meredek emelkedése után jellemzően emelkedik, a Molt viszont ütik, vagyis általános magyar részvénypiaci eladási hullámról beszélhetünk.

A kisebb kapitalizációjú részvényeknél is nagy esést láthatunk, a 4iG több mint 6, az Opus és a Rába több mint 5 százalékot esett.

