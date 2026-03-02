Erste: Derűs rövid távú kép
Az alapkezelők portfólióajánlói a február végi helyzet alapján készültek, a legtöbb esetben az iráni háború kitörését megelőzően.
"A következő hónapokra a legvalószínűbb forgatókönyvnek az látszik, hogy a globális gazdasági növekedési mutatók erősek maradnak, az inflációs mutatók pedig a jegybanki célok környékén vagy kissé magasabban mozoghatnak. A tavalyi utolsó negyedéves amerikai GDP-növekedés első becslése (1,4 százalék) ugyan kisebb csalódottságot keltett, de a 2025 végi aktivitást jelentősen befolyásolta a közel másfél hónapos kormányzati leállás. Jelenleg az atlantai Fed valós idejű mutatója továbbra is 3 százalék fölött növekedést jelez. Gyengeségek továbbra is tapasztalhatók a globális feldolgozóiparban, az amerikai foglalkoztatásban és az IT-szektoron kívüli alacsony beruházási aktivitásban. Ugyanakkor a monetáris politika semleges vagy laza, az USA, Németország és Kína fiskális politikája pedig kimondottan támogató. Ráadásul egyre több jele van annak, hogy a mesterséges intelligenciába ömlő gigantikus beruházások nyomán elkezdődhet a termelékenységi mutatók javulása is.
Az infláció szempontjából eközben kedvező hírnek minősíthető, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság elkaszálta a Trump-vámok egy jelentős részét. Ugyan számos nyitott kérdés maradt, de a legtöbb elemző azt valószínűsíti, hogy 2026-ban az átlagos vámtarifák inkább lefelé fognak módosulni ahhoz képest, amivel néhány hónappal ezelőtt számolni lehetett. Mivel az amerikai félidős választások is egyre közelebb kerülnek, az amerikai kormányzatnak kevésbé lesz hajlandósága újabb masszív vámterhek bevezetésére, az import drágulása ugyanis láthatóan nem volt túl népszerű a választók széles rétegeiben. Kissé berondíthat az inflációs kilátásokba az olajárak több mint két hónapja tartó emelkedése, ennek folytatódása nagyrészt az amerikai-iráni konfliktus további fejleményeitől függ.
A geopolitikai feszültségektől eltekinve a kedvező makrogazdasági környezet mellett a részvénypiacokat támogathatja a következő hónapokban a vállalati profitdinamika is. A tavalyi utolsó negyedévről szóló beszámolók szerint a globális átlagos tőzsdei profitnövekedés megközelítette a 15 százalékot, ami a leggyorsabb ütem 2022 eleje óta. Kiugró volt a profitnövekedés a feltörekvő piacokon (29 százalék), ami a kedvező bázishatások mellett (gyenge negyedév 2024 végén) az AI-beruházásokhoz kapcsolódó kereslettel, az emelkedő nyersanyagárakkal és a gyenge dollárral hozható összefüggésbe. Az elemzői konzenzus az idei évre is kétszámjegyű profitnövekedéssel számol nem csak a feltörekvő piacokon, hanem az Egyesült Államokban és Japánban is, továbbá Európában ugyancsak közel 10 százalékos bővülést jósolnak.
A fentiek miatt rövidtávon nagyjából semlegesen tartjuk részvénykitettségünket, hosszabb távon ugyanakkor számos olyan kockázati tényező van, ami megakaszthatja a kedvező piaci hangulatot. Továbbra is számítani lehet arra, hogy a magas értékeltségű technológiai részvényeknél komoly turbulencia lesz. A szektor idén alulteljesítővé vált, és aggasztó jel lehet, hogy az IT-beruházások további növelésére vonatkozó bejelentéseket már korántsem fogadja akkora piaci eufória, mint egy-két évvel ezelőtt. A növekedési (growth) részvényeket kedvezőtlenül érintheti, ha a hosszú lejáratú kötvényhozamok ismét irányt váltanak, és megindulnak fölfelé, amire jó esélyt látunk egy élénkebb növekedésű, enyhén magasabb inflációjú, fiskális expanzióval turbózott környezetben. Egyelőre a főbb tőzsdeindexeket megmentette az eséstől a masszív rotáció a hagyományosabb szektorok irányába, de kérdés, ez meddig tart ki."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 81%
- EUR kitettség: 3%
- USD kitettség: 7%
- Egyéb devizás kitettség: 9%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
