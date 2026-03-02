Globális káosz a légi közlekedésben, zuhannak a légitársaságok

Az Irán elleni amerikai–izraeli katonai csapások nyomán hétfőn világszerte zuhantak a légitársaságok részvényei. A közel-keleti konfliktus immár harmadik napja bénítja meg a térség legfontosabb repülőtereit – köztük Dubajt és Dohát –, az olajárak pedig elszálltak.

Zuhan a légitársaságok árfolyama, a Wizz Air 13 százalékot esett.

A Lufthansa 8 százalékkal került lejjebb.

Az Air-France 8,4 százalékos mínuszban van.

Nemcsak Európában látható esés, a hongkongi Cathay Pacific és az ausztrál Qantas árfolyama több mint öt százalékot esett, miközben a japán ANA Holdings, az Air China, a China Southern Airlines, a malajziai AirAsia X, valamint a tajvani China Airlines és az EVA Airways papírjai egyaránt legalább négy százalékot veszítettek értékükből.

A befektetők elsősorban a magasabb üzemanyagköltségektől, a járattörlésektől, valamint az átirányítások okozta többletköltségektől tartanak.

A légitársaságok többsége fedezeti ügyletekkel védi ki az üzemanyagár-kockázatot, ami tompítja a rövid távú drágulás hatását.

A közel-keleti háború nyomán a globális légi közlekedés káoszba fordult, mivel Dubaj – amely 2024-ben 92 millió utasával a világ legforgalmasabb nemzetközi repülőtere volt –, valamint a tizedik helyen álló Doha bezárása miatt utasok tízezrei rekedtek a repülőtereken. A Cathay Pacific minden közel-keleti járatát törölte, a Singapore Airlines március 7-ig függesztette fel dubaji járatait, a Japan Airlines pedig átmenetileg megszüntette a Tokió–Doha útvonalat. A VariFlight adatai szerint a kínai légitársaságok a március 2. és 8. közötti közel-keleti járataik 26,5 százalékát törölték.

Különösen nehéz helyzetbe kerültek az indiai légitársaságok, amelyek a vendégmunkások szállítása miatt sűrű közel-keleti menetrendet tartanak fenn. Helyzetüket súlyosbítja, hogy a pakisztáni légtér lezárása az európai járataikat is érinti. Az Air India hétfőn törölte zürichi, koppenhágai és birminghami járatait, New Yorkba és Newarkba tartó gépei pedig Rómában állnak meg tankolni.

A járattörlések világszerte utasok tömegeit érintik. A sydney-i repülőtéren megszólított Qatar Airways-utasok arról számoltak be, hogy semmiféle tájékoztatást nem kaptak a légitársaságtól. Egy olasz család – amelynek a Dohán át Milánóba tartó járatát minden magyarázat nélkül törölték – végül Los Angelesen keresztül, egy másik légitársasággal jutott haza. Egy idős skót házaspár gépe félúton fordult vissza Doha felé, majd Melbourne érintésével tért vissza Sydney-be. Beszámolójuk szerint Melbourne-ben utasok százai próbáltak hiába információhoz jutni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ