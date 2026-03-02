Háború a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők

Több mint két százalékot ugrott az arany ára ma reggel, miután az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású csapásokat mért Iránra, amelyekben életét vesztette az ország vezetője is. A geopolitikai sokk klasszikus menekülést indított el a biztonságos eszközök felé, miközben a részvénypiacok esnek, az olaj ára pedig meredeken emelkedik.

Az elmúlt hetek ralija után tovább emelkedett ma reggel az arany ára, a befektetők a Közel-Keleten kialakult súlyos válságra reagálnak.

Az arany ára több mint 2 százalékkal, egészen 5393 dollárig emelkedett, ami január vége óta a legmagasabb szint, és ezzel az arany már nincs messze a történelmi csúcsától, amit január végén állított be, 5599 dollár közelében.

A nemesfém drágulását az váltotta ki, hogy az Egyesült Államok és Izrael átfogó légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, amelyekben meghalt Ali Hámenei ajatollah is. Az esemény példátlan eszkalációnak számít a térségben, és azonnal felerősítette a félelmeket egy szélesebb regionális háború lehetősége miatt. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus tartósan veszélyeztetheti a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállításokat, ami az energiaárak további emelkedéséhez vezethet.

A piaci reakció eddig tankönyvszerű, a részvénypiacok esnek, az olajárak megugrottak, az arany pedig a bizonytalanság egyik fő nyertesévé vált. A befektetők hagyományosan értékőrzőként tekintenek a nemesfémre olyan időszakokban, amikor geopolitikai és makrogazdasági kockázatok erősödnek.

A többi nemesfém is emelkedett, bár mérsékeltebb mértékben. Az ezüst első reakcióként több mint egy százalékot emelkedett, mostanra viszont visszaadta az emelkedést.

Címlapkép forrása: Thaddeus Robertson via Getty Images

