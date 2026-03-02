Hold: a portfólió legfájóbb pontja a forint short

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írása olvasható.



Az alapkezelők portfólióajánlói a február végi helyzet alapján készültek, a legtöbb esetben az iráni háború kitörését megelőzően. Balásy Zsolt azonban megjegyzi: az iráni háborús helyzet a hosszú távú befektetéseken semmit nem változtat.

"A változás:

A forint short messze a legfájóbb pontja a portfóliónak, a választásokon egyre valószínűbbnek látszó kormányváltást itt teszik meg a legtöbben. Ahol talán még kevésbé látszik ez, az a magyar hosszú hozamok, úgyhogy oda történt egy kis átsúlyozás. Más változtatásra nem látszik ok, kriptót hónapokkal ezelőtt kellett volna eladni. Talán most már késő.

Ami változatlan:

Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 10%

EUR kitettség: 30%

USD kitettség: 30%

Egyéb devizás kitettség: 30%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ