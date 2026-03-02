Iráni háború: ide menekülnek most a befektetők

Az iráni háború nyomán nagyot ugrott a Brent olaj ára, amire reagálva meredek emelkedésben vannak ma az európai olajipari vállalatok árfolyamai.

A hétvégén kitört az iráni háború, ma pedig érkeznek az első piaci pánikreakciók: a menedékeszközök felértékelődése mellett (arany, dollár)

nagyot ugrott a Brent nyersolaj ára, jelenleg 9,3 százalékos a plusz.

Eközben a piacnyitást követően

az európai olacégek részvényei is nagyot ugranak:

a Shell árfolyama 5,9 százalékkal emelkedett, eközben az OMV 4,9 százalékkal, az Orlen 4,4 százalékkal, az Eni 4,6 százalékkal, a BP pedig 4,3 százalékkal került feljebb, a Mol árfolyama viszont 1,5 százalékkal lejjebb került.

