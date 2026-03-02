K&H: növeltük a nyersanyag-kitettséget
Az alapkezelők portfólióajánlói a február végi helyzet alapján készültek, a legtöbb esetben az iráni háború kitörését megelőzően.
"Februárban folytatódott a globális részvénypiacok jó teljesítménye, továbbra is a feltörekvő piacok és Európa vezette az emelkedést, míg az amerikai indexek lemaradók voltak. Az amerikai gazdaság jó formában van, az idei évre 2,4%-os GDP-növekedéssel számolunk. A munkaerő-piac tovább stabilizálódott: januárban a foglalkoztatottság 130 ezer fővel bővült, ami egy éve nem látott dinamika, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3%-ra csökkent. A stabil növekedési és munkaerőpiaci környezet lehetővé teszi a Fed számára, hogy kiváró, óvatos megközelítést alkalmazzon. A kamatcsökkentések üteme várhatóan lassú lesz, a jelenlegi 3,75%-os irányadó kamatszint 2026 végére 3% körülire csökkenhet.
Európában mérsékeltebb, de kiegyensúlyozott növekedési kép rajzolódik ki. A 2026-os gazdasági bővülést 1,2%-ra várjuk, miközben az infláció az EKB 2%-os célja közelében stabilizálódik. Az irányadó betéti kamat jelenleg 2%, és várakozásunk szerint 2026 végéig ezen a szinten maradhat. Kínában az idei évre 4,6%-os GDP-bővüléssel számolunk, a következő időszakban további költségvetési és jegybanki élénkítő lépésekre lehet számítani a növekedési lendület fenntartása érdekében.
A részvénypiac kilátásait továbbra is elsősorban az amerikai gazdaság teljesítménye, a jegybanki politika alakulása és a vállalati eredmények határozzák meg, és egyelőre mindhárom tényező támogató maradt. Az AI-történetben ugyanakkor egyre markánsabb szektorális átrendeződés figyelhető meg. A befektetők elkezdték csökkenteni kitettségüket azokban a szegmensekben, ahol a mesterséges intelligencia elterjedése a legnagyobb felfordulást okozhatja. Ide tartoznak elsősorban a magas díjakkal dolgozó, munkaerő-igényes területek – például a szoftveripar egyes részei, a vagyonkezelés, a biztosítás-közvetítés vagy az ingatlan-szolgáltatás. Ezekben a szektorokban egyre inkább erősödik az „AI winners–AI losers” megkülönböztetés, a piac egyre szelektívebben árazza a hosszabb távú nyerteseket és veszteseiket.
Ezzel párhuzamosan a globális technológiai versenyfutás fókusza is eltolódni látszik. A hangsúly az AI-úttörő vállalatokról egyre inkább azokra a vállalatokra helyeződik át, amelyek az új technológia széles körű elterjedéséből, ipari alkalmazásából és skálázásából profitálhatnak. Ebben a környezetben az ázsiai részvénypiacok felülteljesítése továbbra is indokoltnak tűnik. A régiót relatíve alacsonyabb értékeltség és kedvezőbb növekedési kilátások jellemzik, miközben a gyengülő dollár, a dollárkitettségek csökkentése és a régiók közötti diverzifikáció iránti igény is támasztja ezt a piacot. Az AI-versenyfutás fókuszának átalakulása szintén Ázsiának kedvez: a chipgyártás, a memóriaipar, az összeszerelés és a hardvergyártás területén működő vállalatok egyre inkább a befektetői érdeklődés középpontjába kerülhetnek.
A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hónap során tartottuk a magasabb kitettségünket, míg némileg növeltük a portfóliók nyersanyag-kitettségét.
Régiós szinten felülsúlyozzuk a feltörekvő ázsiai régiót, míg alulsúlyozzuk a csendes-óceáni térség részvénypiacát. A szektorallokációban növeltük a ciklikus részvények arányát. Az ipari vállalatok kilátásait egyaránt javítják az AI-hoz kapcsolódó beruházások – különösen az adatközpontok és az infrastruktúra fejlesztése –, valamint a geopolitikai feszültségek esetleges enyhülése is.
A defenzív szegmensek esetében óvatosabb megközelítést alkalmaztunk a hónap során. Az egészségügyi szektorban meglévő felülsúlyunkat némileg csökkentettük, mivel a korábbi erőteljes árfolyam-emelkedést követően a szektor lendülete megtorpant. Ebben szerepet játszik az Egyesült Államokban erősödő gazdaságpolitikai bizonytalanság, valamint az eddigi várakozásokhoz képest kevésbé meggyőző vállalati gyorsjelentési szezon. A nem ciklikus fogyasztási cikkek esetében továbbra is alulsúlyozott pozíciót tartunk fenn, ugyanakkor kis mértékben növeltük kitettségünket az amerikai élelmiszer- és italgyártó vállalatok irányába, amelyek stabilabb keresleti háttérrel rendelkeznek. A pénzügyi szektorban továbbra is felülsúlyozott pozíciót tartunk.
A kamatmarzsok historikusan magas szinten maradtak, és a hozamgörbe várható alakulása a következő hónapokban tovább támogathatja a szektor jövedelmezőségét. Az amerikai bankokkal szemben semleges álláspontot tartunk fenn, elsősorban a szabályozási környezet körüli bizonytalanságok miatt. Ezzel szemben továbbra is előnyben részesítjük az európai bankokat, ahol a profitvárakozások javulása és a meredekebb kamatgörbe kedvezőbb működési feltételeket teremt.
A technológiai szektoron belül továbbra is felülsúlyozottak maradunk a tágabban értelmezett IT- és kommunikációs szolgáltatások területén. A szektoron belüli összetétel ugyanakkor finomhangolásra került: a médiavállalatok súlyát csökkentettük, miközben enyhén növeltük a félvezetőkhöz kapcsolódó kitettségünket. A hardvergyártókat továbbra is felülsúlyozzuk, összhangban az AI-infrastruktúra bővüléséből fakadó hosszabb távú keresleti trendekkel."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 65%
- EUR kitettség: 8%
- USD kitettség: 20%
- Egyéb devizás kitettség: 7%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bejelentette a Pentagon: lehet, hogy szárazföldi támadás is lesz Irán ellen
"Olyan messze megyünk, amilyen messze el kell mennünk.”
"Még nem nyílt meg az út az iráni rezsim összeomlásához"
Oroszország és Kína nem akarnak és nem tudnak beavatkozni Irán mellett.
Erős januári forgalmat jelentett a budapesti reptér
Az áruforgalom év/év alapon szépen nőtt, a havi esése viszont nem szép
Új front nyílt az olajvitában: Zelenszkij számon kérte Ficót, Magyarország kimaradhat
Találkozhat az ukrán és szlovák vezető.
Meddig tart még a háború? Egyértelmű választ adott az izraeli hadsereg
Erre lehet számítani.
Évek óta nem látott mélyrepülés Magyarországon: súlyos adatok érkeztek az építőiparból
Az elmúlt 9 év legkevesebb építőipari kivitelezése indult 2025 utolsó negyedévében
Megszólalt Zelenszkij: most látjuk, hogyan végzi majd Putyin
Újra cserben hagyja egy szövetségesét Oroszország az ukrán elnök szerint.
Jön a Portfolio ESG konferenciája – Gyakorlati megoldásokkal a zöld átállásért
Már csak pár nap van hátra a rendezvényig.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?