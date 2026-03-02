K&H: növeltük a nyersanyag-kitettséget

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írása olvasható.



Az alapkezelők portfólióajánlói a február végi helyzet alapján készültek, a legtöbb esetben az iráni háború kitörését megelőzően.

"Februárban folytatódott a globális részvénypiacok jó teljesítménye, továbbra is a feltörekvő piacok és Európa vezette az emelkedést, míg az amerikai indexek lemaradók voltak. Az amerikai gazdaság jó formában van, az idei évre 2,4%-os GDP-növekedéssel számolunk. A munkaerő-piac tovább stabilizálódott: januárban a foglalkoztatottság 130 ezer fővel bővült, ami egy éve nem látott dinamika, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3%-ra csökkent. A stabil növekedési és munkaerőpiaci környezet lehetővé teszi a Fed számára, hogy kiváró, óvatos megközelítést alkalmazzon. A kamatcsökkentések üteme várhatóan lassú lesz, a jelenlegi 3,75%-os irányadó kamatszint 2026 végére 3% körülire csökkenhet.

Európában mérsékeltebb, de kiegyensúlyozott növekedési kép rajzolódik ki. A 2026-os gazdasági bővülést 1,2%-ra várjuk, miközben az infláció az EKB 2%-os célja közelében stabilizálódik. Az irányadó betéti kamat jelenleg 2%, és várakozásunk szerint 2026 végéig ezen a szinten maradhat. Kínában az idei évre 4,6%-os GDP-bővüléssel számolunk, a következő időszakban további költségvetési és jegybanki élénkítő lépésekre lehet számítani a növekedési lendület fenntartása érdekében.

A részvénypiac kilátásait továbbra is elsősorban az amerikai gazdaság teljesítménye, a jegybanki politika alakulása és a vállalati eredmények határozzák meg, és egyelőre mindhárom tényező támogató maradt. Az AI-történetben ugyanakkor egyre markánsabb szektorális átrendeződés figyelhető meg. A befektetők elkezdték csökkenteni kitettségüket azokban a szegmensekben, ahol a mesterséges intelligencia elterjedése a legnagyobb felfordulást okozhatja. Ide tartoznak elsősorban a magas díjakkal dolgozó, munkaerő-igényes területek – például a szoftveripar egyes részei, a vagyonkezelés, a biztosítás-közvetítés vagy az ingatlan-szolgáltatás. Ezekben a szektorokban egyre inkább erősödik az „AI winners–AI losers” megkülönböztetés, a piac egyre szelektívebben árazza a hosszabb távú nyerteseket és veszteseiket.

Ezzel párhuzamosan a globális technológiai versenyfutás fókusza is eltolódni látszik. A hangsúly az AI-úttörő vállalatokról egyre inkább azokra a vállalatokra helyeződik át, amelyek az új technológia széles körű elterjedéséből, ipari alkalmazásából és skálázásából profitálhatnak. Ebben a környezetben az ázsiai részvénypiacok felülteljesítése továbbra is indokoltnak tűnik. A régiót relatíve alacsonyabb értékeltség és kedvezőbb növekedési kilátások jellemzik, miközben a gyengülő dollár, a dollárkitettségek csökkentése és a régiók közötti diverzifikáció iránti igény is támasztja ezt a piacot. Az AI-versenyfutás fókuszának átalakulása szintén Ázsiának kedvez: a chipgyártás, a memóriaipar, az összeszerelés és a hardvergyártás területén működő vállalatok egyre inkább a befektetői érdeklődés középpontjába kerülhetnek.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hónap során tartottuk a magasabb kitettségünket, míg némileg növeltük a portfóliók nyersanyag-kitettségét.

Régiós szinten felülsúlyozzuk a feltörekvő ázsiai régiót, míg alulsúlyozzuk a csendes-óceáni térség részvénypiacát. A szektorallokációban növeltük a ciklikus részvények arányát. Az ipari vállalatok kilátásait egyaránt javítják az AI-hoz kapcsolódó beruházások – különösen az adatközpontok és az infrastruktúra fejlesztése –, valamint a geopolitikai feszültségek esetleges enyhülése is.

A defenzív szegmensek esetében óvatosabb megközelítést alkalmaztunk a hónap során. Az egészségügyi szektorban meglévő felülsúlyunkat némileg csökkentettük, mivel a korábbi erőteljes árfolyam-emelkedést követően a szektor lendülete megtorpant. Ebben szerepet játszik az Egyesült Államokban erősödő gazdaságpolitikai bizonytalanság, valamint az eddigi várakozásokhoz képest kevésbé meggyőző vállalati gyorsjelentési szezon. A nem ciklikus fogyasztási cikkek esetében továbbra is alulsúlyozott pozíciót tartunk fenn, ugyanakkor kis mértékben növeltük kitettségünket az amerikai élelmiszer- és italgyártó vállalatok irányába, amelyek stabilabb keresleti háttérrel rendelkeznek. A pénzügyi szektorban továbbra is felülsúlyozott pozíciót tartunk.

A kamatmarzsok historikusan magas szinten maradtak, és a hozamgörbe várható alakulása a következő hónapokban tovább támogathatja a szektor jövedelmezőségét. Az amerikai bankokkal szemben semleges álláspontot tartunk fenn, elsősorban a szabályozási környezet körüli bizonytalanságok miatt. Ezzel szemben továbbra is előnyben részesítjük az európai bankokat, ahol a profitvárakozások javulása és a meredekebb kamatgörbe kedvezőbb működési feltételeket teremt.

A technológiai szektoron belül továbbra is felülsúlyozottak maradunk a tágabban értelmezett IT- és kommunikációs szolgáltatások területén. A szektoron belüli összetétel ugyanakkor finomhangolásra került: a médiavállalatok súlyát csökkentettük, miközben enyhén növeltük a félvezetőkhöz kapcsolódó kitettségünket. A hardvergyártókat továbbra is felülsúlyozzuk, összhangban az AI-infrastruktúra bővüléséből fakadó hosszabb távú keresleti trendekkel."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 65%

EUR kitettség: 8%

USD kitettség: 20%

Egyéb devizás kitettség: 7%

