Lerántotta a leplet az Apple: jön az új olcsó iPhone!

A tavaly bemuatott iPhone 16e utódjaként érkező iPhone 17e kezdőára az Egyesült Államokban 599 dollár (~195 ezer forint, azonban ennél hazánkban vélhetően drágább lesz a készülék) lesz; az előrendelés pedig március 4-én indul majd.

A készülék várhatóan március 11-én kerül a boltokba.

A telefon megkapta a drágább iPhone 17-es szériában is dolgozó Apple A19 rendszerchipet, igaz, a grafikus gyorsító (GPU) itt öt helyett csak négy maggal rendelkezik. Fejlődött a mobilhálózati modem is: az eredeti Apple C1 helyett az iPhone 17e már a gyorsabb C1X modult használja, emellett az Apple Intelligence AI funkciók is teljeskörűen elérhetők lesznek rajta a gyártó ígéretei szerint.

A tavalyi modellhez képest két lényeges újdonság emelhető ki. Az egyik a MagSafe töltés támogatása, amelynek hiánya az iPhone 16e esetében még fájó pontnak számított. A másik fontos változás, hogy az alaptárhely mérete 128-ról 256 GB-ra nőtt, ami az 599 dolláros árcédula mellett jóval vonzóbb ajánlatot eredményez a korábbi verzióhoz képest. A készülékből egy 512 GB-os változat is elérhető lesz, 799 dolláros (~260 ezer forintos) áron.

A kijelző továbbra is egy 6,1 hüvelykes, 60 Hz-es képfrissítésű OLED panel, amelyen az Apple ProMotion technológiája valamint a folyamatosan aktív (always-on) mód nem lesz elérhető

. Az Apple által az elmúlt években bemutatott Dynamic Island helyett pedig a hagyományos szenzorsziget (notch) található az előlapon.

A hátlapon egyetlen 48 megapixeles kamera kapott helyet. Ez a szenzor közepéből kivágott 24 megapixeles képrészlet segítségével szoftveres úton kétszeres nagyításra is alkalmas. Az új Ceramic Shield 2 előlapi üveg és a háromszor ellenállóbb bevonat ugyanakkor az iPhone 17-tel megegyező védelmet biztosít.

Az iPhone 17e legnagyobb dilemmája változatlanul az árazása. A készülék mindössze 200 dollárral olcsóbb, mint az iPhone 17, amely viszont jobb főkamerát, ultraszéles látószögű lencsét, nagyobb (6,3 hüvelykes) ProMotion kijelzőt, Dynamic Islandet és valamivel erősebb grafikus teljesítményt kínál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

