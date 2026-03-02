  • Megjelenítés
Lerántotta a leplet az Apple: jön az új olcsó iPhone!
Lerántotta a leplet az Apple: jön az új olcsó iPhone!

Az Apple idén márciusban ismét bemutatott egy új, belépőszintű okostelefont. Az iPhone 17e számos területen jelentős előrelépést mutat az elődhöz képest, ám árazása és piaci pozicionálása továbbra is kérdéseket vet fel - számolt be az Ars Technica.
A tavaly bemuatott iPhone 16e utódjaként érkező iPhone 17e kezdőára az Egyesült Államokban 599 dollár (~195 ezer forint, azonban ennél hazánkban vélhetően drágább lesz a készülék) lesz; az előrendelés pedig március 4-én indul majd.

A készülék várhatóan március 11-én kerül a boltokba.

A telefon megkapta a drágább iPhone 17-es szériában is dolgozó Apple A19 rendszerchipet, igaz, a grafikus gyorsító (GPU) itt öt helyett csak négy maggal rendelkezik. Fejlődött a mobilhálózati modem is: az eredeti Apple C1 helyett az iPhone 17e már a gyorsabb C1X modult használja, emellett az Apple Intelligence AI funkciók is teljeskörűen elérhetők lesznek rajta a gyártó ígéretei szerint.

A tavalyi modellhez képest két lényeges újdonság emelhető ki. Az egyik a MagSafe töltés támogatása, amelynek hiánya az iPhone 16e esetében még fájó pontnak számított. A másik fontos változás, hogy az alaptárhely mérete 128-ról 256 GB-ra nőtt, ami az 599 dolláros árcédula mellett jóval vonzóbb ajánlatot eredményez a korábbi verzióhoz képest. A készülékből egy 512 GB-os változat is elérhető lesz, 799 dolláros (~260 ezer forintos) áron.

A kijelző továbbra is egy 6,1 hüvelykes, 60 Hz-es képfrissítésű OLED panel, amelyen az Apple ProMotion technológiája valamint a folyamatosan aktív (always-on) mód nem lesz elérhető

. Az Apple által az elmúlt években bemutatott Dynamic Island helyett pedig a hagyományos szenzorsziget (notch) található az előlapon.

A hátlapon egyetlen 48 megapixeles kamera kapott helyet. Ez a szenzor közepéből kivágott 24 megapixeles képrészlet segítségével szoftveres úton kétszeres nagyításra is alkalmas. Az új Ceramic Shield 2 előlapi üveg és a háromszor ellenállóbb bevonat ugyanakkor az iPhone 17-tel megegyező védelmet biztosít.

Az iPhone 17e legnagyobb dilemmája változatlanul az árazása. A készülék mindössze 200 dollárral olcsóbb, mint az iPhone 17, amely viszont jobb főkamerát, ultraszéles látószögű lencsét, nagyobb (6,3 hüvelykes) ProMotion kijelzőt, Dynamic Islandet és valamivel erősebb grafikus teljesítményt kínál.

