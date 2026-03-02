  • Megjelenítés
Mindössze két hétre elegendő olajtartaléka maradt a hatalmas országnak – vészhelyzetre készülnek
Mindössze két hétre elegendő olajtartaléka maradt a hatalmas országnak – vészhelyzetre készülnek

India ismét az orosz kőolaj felé fordulhat, miután az iráni konfliktus és a közel-keleti katonai eszkaláció súlyosan megzavarta a régióból érkező olajszállításokat – számolt be az Oilprice.com.

A világ harmadik legnagyobb olajimportőrének állami finomítói és kormányzati tisztviselői a hétvégén egyeztettek a vészhelyzeti ellátási tervekről. Az egyik fő forgatókönyv szerint

az indiai finomítók visszatérnének az orosz nyersolaj vásárlásához, amelyből több millió hordónyi várakozik jelenleg a tengeren levő tankerekben, Ázsia nagyobb logisztikai csomópontjai közelében.

A Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom szinte teljes leállása miatt az indiai szakminisztérium arra sürgeti a külügyet, hogy járjon közben az Egyesült Államoknál az orosz olajimportra vonatkozó mentesség megszerzése érdekében.

A Bloomberg forrásai szerint India jelenlegi kereskedelmi és stratégiai nyersolajtartalékai mindössze két hétnyi fogyasztást fedeznek.

India éppen az elmúlt hetekben csökkentette orosz nyersolajbeszerzéseit, hogy az amerikai–indiai kereskedelmi tárgyalásokon kedvezőbb pozícióba kerüljön, illetve megfeleljen a Rosznyeftet és a Lukoilt sújtó amerikai szankcióknak. Az orosz import visszavágásával párhuzamosan az ország a Közel-Keletről, Venezuelából, Nyugat-Afrikából és az amerikai kontinensről növelte behozatalát.

A Hormuzi-szoros forgalmának akadozása azonban rendkívül sebezhetővé teszi az ázsiai országot.

A Kpler elemzőház becslései szerint India cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának (LNG) mintegy 85 százaléka halad át ezen a vízi úton.

A helyzet Kínát is érinti, mivel a két ország a szoroson áthaladó nyersolaj legjelentősebb felvásárlója.

A Kpler elemzése szerint India a leginkább kitett a rövid távú ellátási kockázatoknak. Várhatóan azonnal az orosz nyersolaj felé fordulnak majd, mivel a logisztikai útvonalak már rendelkezésre állnak, és az ázsiai tengeri tárolók is elérhető közelségben vannak.

Címlapkép forrása: Abhishek Chinnappa/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

