Mit művelnek az alapkezelők? Úgy zsákolják a magyar papírokat, mintha nem lenne holnap

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a február végi helyzetnek megfelelően készültek el, a legtöbb esetben a hétvégén kirobbant iráni háború kezdetét megelőzően. A felmérésünkben tizenegy alapkezelő szerepeltette magát, a portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, Apelso Capital Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.
Sokasodnak a kockázatok a tőkepiacokon, noha egyelőre kitart a bikapiac, a megatrendek pedig továbbra is a reáleszközöknek, azaz a részvényeknek, nyersanyagoknak és ingatlanoknak kedveznek, míg a kötvények inkább kárvallottjai lehetnek a hosszú távú tendenciáknak – írják portfólióajánlóikban a magyar alapkezelők képviselői.
A legjelentősebb kockázatnak mindenki értelemszerűen az – azóta valósággá vált – iráni háborús fenyegetést tekintette,
még ha az iráni események nem is feltétlenül jelentenek érdemi változást a hosszabb távra tekintő befektetők szemében. Az USA részvénypiacai, azon belül is a technológiai papírok februárban is alulteljesítettek, sőt, megindult a látványos rotáció az AI-részvények kárára, és sokan arra számítanak, hogy ez az előttünk álló hónapokban is így lesz.
Meghatározó eseményként a magyar jegybank is kamatot vágott, ezzel másfél év után tört meg a jég, de a hozamgörbe hosszú oldalán is hozamcsökkenés ment végbe. A portfóliómenedzserek kiemelik: a nemzetközi befektetők a magyarországi kormányváltást árazzák, ez a forintot is jócskán 375 alá repítette az euróval szemben, a magyar államkötvények pedig rég nem látott népszerűségnek örvendenek.
A februári események hatására a portfóliómenedzserek kisebb változtatásokat eszközöltek az előző hónap végi, a Portfolio által nyomon követett közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión.
A legjelentősebb módosítás, hogy a magyar kötvények súlyát több mint 2 százalékponttal növelték,
ezt részben a "száraz puskaporból", azaz a pénzpiaci eszközökből finanszírozták, de a fejlett piaci részvények és az abszolút hozamú stratégia súlya is mérséklődött. A kötvényeken kívül minden főkategória súlya visszaesett, ami a kockázatkerülés növekedését jelzi, ugyanakkor a részvények eszközosztályán belüli rotáció eredményeképpen a fejlődő piaci papírok előrébb léptek februárban, hasonlóan a megelőző hónaphoz.
A portfóliómenedzserek mostani döntése alapján az aktuális közös portfólióban beszédes változás következett be: a magyar kötvények megszerezték a legnagyobb súlyt (17,8%), míg a fejlett piaci részvények a második helyre csúsztak vissza, igaz, csak hajszállal (17,8%). A harmadik és negyedik helyet a nemzetközi kötvénykitettség (14,2%), illetve az abszolút hozamú stratégia (11,0%) foglalják el. Említést érdemelnek a fejlődő piaci részvények, amelyek számottevő növekedéssel közel 7%-os részaránnyal büszkélkedhetnek.
A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 9%-ban pénzpiaci kitettségből áll, ami közel egy éves minimum. A kötvénysúly továbbra is felettébb alacsony szinten, 32%-on áll, enyhe növekedéssel, miközben
a domináns részvények részaránya 36%-ra mérséklődött.
Az alternatív befektetések tartását jelenleg 23%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.
A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A február végi pillanatkép szerint a portfóliómenedzserek teljesen beleszerettek a forintba,
53,2%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget,
ez nagy ugrás a múlt havi szinthez képest, és ennek a dimenziónak a követése óta minden korábbinál magasabb értéket tesz ki. A profik jelenleg a megelőző havinál lényegesen kisebb arányban, 24,3%-ban tartanák euróban a pénzt, és a dolláros kitettségből is visszavágtak, egy hónap alatt csaknem 2 százalékponttal csökkentették a részarányát. Az egyéb devizás (például japán jen) kitettség ajánlott súlya ugyancsak csökkent, jelenleg 8,3%.
