  • Megjelenítés
FONTOS Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Olajár-sokk és légtérzár - Ütik a légitársaságok részvényeit
Befektetés

Olajár-sokk és légtérzár - Ütik a légitársaságok részvényeit

Portfolio
Egymás után törlik közel-keleti járataikat a világ nagy légitársaságai az iráni háború gyors eszkalációja miatt, miközben az olajár meredek emelkedése tovább rontja a szektor kilátásait. A kerozin drágulása és a légtérkorlátozások kettős nyomása már a hétfő reggeli kereskedésben is látszik, a befektetők tömegesen adják a légitársaságok részvényeit.

A Singapore Airlines árfolyama már közel 8 százalék mínuszban is állt.

NojOru3y

A japán ANA 5 százalékot zuhant a közel-keleti eseményekre.

r9guuBAz

A Cathay Pacific már több mint 7 százalék mínuszban is állt.

ODnH4gGl

Hogy miért ütik a légitársaságok részvényeit? Többek között azért, mert

Még több Befektetés

Újabb csapás érheti az olajpiacot

Háború a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők

Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár

  • Ma reggel meredeken emelkednek az olajárak, az olajár megugrása növeli az üzemanyagköltséget, ami a légitársaságok egyik legnagyobb kiadási tétele

  • Légtérlezárások és kerülő útvonalak: a közel-keleti légtérkorlátozások hosszabb repülési időt és magasabb üzemanyag-felhasználást eredményeznek

  • Magasabb biztosítási díjak: Háborús kockázati felár emelkedése a repülőgépekre és a személyzetre

  • Kereslet visszaesése: Az utasok elhalaszthatják az utazást geopolitikai bizonytalanság és biztonsági félelmek miatt.

A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt a légitársaságok egymás után törlik a régióba irányuló járataikat, a Wizz Air szombaton jelentette be, hogy azonnali hatállyal felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait, a korlátozás jelen állás szerint legalább március 7-ig érvényben marad.

Kapcsolódó cikkünk

Sorra törlik a repülőjáratokat, a Wizz Air is lépett

Címlapkép forrása: Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Nagy a káosz: zuhannak a tőzsdék a Közel-Keleten
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility