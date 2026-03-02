Olajár-sokk és légtérzár - Ütik a légitársaságok részvényeit

Egymás után törlik közel-keleti járataikat a világ nagy légitársaságai az iráni háború gyors eszkalációja miatt, miközben az olajár meredek emelkedése tovább rontja a szektor kilátásait. A kerozin drágulása és a légtérkorlátozások kettős nyomása már a hétfő reggeli kereskedésben is látszik, a befektetők tömegesen adják a légitársaságok részvényeit.

A Singapore Airlines árfolyama már közel 8 százalék mínuszban is állt.

A japán ANA 5 százalékot zuhant a közel-keleti eseményekre.

A Cathay Pacific már több mint 7 százalék mínuszban is állt.

Hogy miért ütik a légitársaságok részvényeit? Többek között azért, mert

Ma reggel meredeken emelkednek az olajárak, az olajár megugrása növeli az üzemanyagköltséget, ami a légitársaságok egyik legnagyobb kiadási tétele

Légtérlezárások és kerülő útvonalak: a közel-keleti légtérkorlátozások hosszabb repülési időt és magasabb üzemanyag-felhasználást eredményeznek

Magasabb biztosítási díjak: Háborús kockázati felár emelkedése a repülőgépekre és a személyzetre

Kereslet visszaesése: Az utasok elhalaszthatják az utazást geopolitikai bizonytalanság és biztonsági félelmek miatt.

A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt a légitársaságok egymás után törlik a régióba irányuló járataikat, a Wizz Air szombaton jelentette be, hogy azonnali hatállyal felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait, a korlátozás jelen állás szerint legalább március 7-ig érvényben marad.

Címlapkép forrása: Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ