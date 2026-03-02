Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár

Nagy ugrással reagált az olajpiac a közel-keleti háborús eszkalációra, miután a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus súlyos ellátási zavarokat okozhat. A Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt a tankerforgalom, ami a globális olajkereskedelem (és egyébként az LNG) egyik legfontosabb ütőerének számít.

Nagyot emelkedett hétfőn az olaj ára, miután a piac egyre komolyabb ellátási kockázatot áraz az Egyesült Államok és Irán közötti háborús helyzet miatt.

Az amerikai WTI 75,3 dollárig szúrt fel, 11,9 százalék pluszban is állt, onnan csorgott vissza, és jelenleg 71 dollár közelében áll.

a Brent egészen 80,6 dollárig ugrott, vagyis már 9,4 százalék pluszban is állt, onnan korrigált vissza mostanra 78 dollárig. Ma olyan magasan is állt a Brent típusú olaj ára, amire tavaly január óta nem volt példa, meghaladva a tavaly júniusi lokális csúcsot is.

A drágulás hátterében elsősorban a Hormuzi-szoros körüli fejlemények állnak. A térségben közlekedő tankerek forgalma gyakorlatilag leállt, mivel a hajózási társaságok biztonsági okokból kivárnak.

A szoros a világ legfontosabb olajszállítási útvonala, a tengeren szállított globális kőolajexport mintegy harmadát jelenti.

Az innen induló szállítmányok döntő része ázsiai országokba, elsősorban Kínába, Indiába, Japánba és Dél-Koreába tart.

A bizonytalanságot fokozza, hogy nem világos, ki irányítja majd Iránt a legfelsőbb vezető halála után. Irán az OPEC negyedik legnagyobb termelője, napi mintegy 3,3 millió hordó olajat hoz felszínre. Amennyiben a belpolitikai instabilitás, esetleges munkabeszüntetések vagy további katonai csapások akadályozzák a kitermelést és az exportot, az további áremelkedést generálhat.

A következő napok legfontosabb kérdése az lesz, hogy milyen gyorsan áll helyre a tankerforgalom a Hormuzi-szorosban, illetve milyen mértékű iráni megtorlás következik. Ha a szoros tartósan zárva marad, az könnyen újabb árrobbanást idézhet elő.

Van olyan elemzőház, aki szerint a Brent ára akár 100 dollárig is emelkedhet, sőt szélsőséges forgatókönyv esetén a 120 dolláros szint sem kizárt.

Címlapkép forrása: Ali Mohammadi/Bloomberg via Getty Images

