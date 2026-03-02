Olyat művelt az ázsiai ország, amit mindenki irigyel: iszonyatos mennyiségű pénzt kerestek, és meg sem erőltették magukat

A Dél-koreai Állami Nyugdíjalap, az NPS (National Pension Service) kezelt vagyona az egy évvel korábbi 1,21 billiárd wonról 1,46 billiárd wonra emelkedett, a 20,7%-os bővülés oroszlánrészéért a 18,82 százalékos éves hozam felelt.
A realizált nyereség a kifizetett éves nyugdíjak 4,7-szeresét tette ki,
vagyis az alap csupán egy év alatt közel 5 évnyi nyugdíjkifizetésnek megfelelő összeget termelt.
A Dél-koreai Állami Nyugdíjalap a világ harmadik legnagyobb nyugdíjalapja, jelenleg 1000 milliárd dollárnyi vagyont kezel. Az 1987-ben létrehozott alap portfóliójának mintegy fele nemzetközi eszközökben található, de a 2026-os stratégiája a hazai részvények és kötvények arányának növelését célozza.
A teljesítmény nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőnek számít. A japán Állami Nyugdíjalap (GPIF) 12,3%-os, a norvég állami vagyonalap pedig 15,1%-os hozamot ért el, míg a jelentős holland nyugdíjalapok körében 1,6%-os veszteséget is találni.
A kiugró eredmény legfőbb hajtóereje a Kospi index volt, amely 2025-ben 77 százalékkal emelkedett,
ez a világ nagy tőzsdéi közül a legmagasabb éves hozamnak bizonyult.
- Az alap tulajdonában lévő belföldi részvények 82,44 százalékos megtérülést produkáltak. A rali hátterében elsősorban a mesterséges intelligenciához és a félvezetőiparhoz kötődő technológiai részvények szárnyalása, valamint a tőkepiaci élénkítéssel kapcsolatos várakozások álltak.
- A külföldi részvényportfólió 19,74 százalékos hozamot ért el. A nagy kapitalizációjú, MI-fókuszú technológiai papírok erős teljesítménye sikeresen ellensúlyozta az amerikai vámpolitika okozta bizonytalanságot.
- A kötvénybefektetések szintén pozitívan zártak: a belföldi papírok 0,84, a külföldiek pedig 3,77 százalékos hozamot hoztak.
- Az alternatív befektetések 8,03 százalékos megtérülést produkáltak, ami az értéknövekedésnek és egyes eszközök realizált eladási nyereségének volt köszönhető.
Kim Szongdzsu, az NPS elnök-vezérigazgatója a rekorderedményt nemcsak a hazai tőzsde emelkedésének, hanem a szigorú kockázatkezelésnek is tulajdonította, továbbá kiemelte a diverzifikált eszközallokáció és a teljesítményalapú javadalmazási rendszer fejlesztésének fontosságát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
