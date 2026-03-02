OTP: a technológiai szektorok további alulteljesítésére számítunk
Az alapkezelők portfólióajánlói a február végi helyzet alapján készültek, a legtöbb esetben az iráni háború kitörését megelőzően.
"Január végén a túlhúzott nemesfém piacon látványos korrekciót láthattunk: pár nap alatt az arany árfolyama 20, az ezüsté pedig 40%-ot esett. A baljós indítás ellenére azonban a tőkepiacok ismét jó hónapot zártak. Az oldalazó amerikai részvénypiacokat ismét felülteljesítették a feltörekvők, ezen eszközök irányába a befektetői optimizmus töretlen, a hónap végére pedig a nemesfémek ereje is visszatért.
Folytatódott a rotáció a részvényszektorok között: a mesterséges intelligencia által leginkább veszélyeztetettnek ítélt szoftvercégeket beöntötték, ezek helyett pedig főként a korábbi években negligált, eszközigényes szegmenseket (például energia, nehézipar) vették. Az AI előretörésével jelentkező technológiai fejlődéshez láthatólag felemásan viszonyulnak a szereplők: a potenciális termelékenység- és hatékonyságjavulást ellensúlyozzák a munkaerőpiaci átalakulást, illetve egyes szektorok AI általi helyettesíthetőségét övező félelmek. Középtávon ezen kételyek valószínűleg nem fognak feloldódni, emiatt a technológiai szektorok további alulteljesítésére számítunk. Ezzel szemben a feltörekvő piaci eszközök iránti étvágy fennmaradhat, amit az amerikai eszközök csökkentésére irányuló diverzifikációs törekvések is erősítenek. Az elmúlt hónapok szárnyalását követően azonban ezen részvények súlyát nem emelnénk tovább, ez, és a mostanra szinte konszenzussá vált feltörekvő piaci felülsúlyozás rejteget magában kockázatot a továbbra is kedvező értékeltség és fundamentumok ellenére.
A kötvénybefektetők ismét megrohamozták a feltörekvő piaci kibocsátásokat, így a kockázatosabb eszközök ismét felülteljesítették a fejlett piaci papírokat. A historikus mélypontok közelében lévő hozamfelárak miatt óvatosak vagyunk ezen eszközökkel, inkább kivárunk kedvezőbb belépési szintekig. Összességében a kötvénypiaci meglátásunk változatlan: a hozamgörbék elejét a legtöbb országban a meglévő vagy induló kamatcsökkentések támogatják, ezzel szemben a hosszú végén inkább negatív a várakozásunk. A mesterséges intelligencia keltette hatékonyságjavulástól várt dezinflációt nagyon előreszaladt gondolatnak tartjuk, középtávon ettől érdemi hatásra nem számítunk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 50%
- EUR kitettség: 40%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bejelentette a Pentagon: lehet, hogy szárazföldi támadás is lesz Irán ellen
"Olyan messze megyünk, amilyen messze el kell mennünk.”
"Még nem nyílt meg az út az iráni rezsim összeomlásához"
Oroszország és Kína nem akarnak és nem tudnak beavatkozni Irán mellett.
Erős januári forgalmat jelentett a budapesti reptér
Az áruforgalom év/év alapon szépen nőtt, a havi esése viszont nem szép
Új front nyílt az olajvitában: Zelenszkij számon kérte Ficót, Magyarország kimaradhat
Találkozhat az ukrán és szlovák vezető.
Meddig tart még a háború? Egyértelmű választ adott az izraeli hadsereg
Erre lehet számítani.
Évek óta nem látott mélyrepülés Magyarországon: súlyos adatok érkeztek az építőiparból
Az elmúlt 9 év legkevesebb építőipari kivitelezése indult 2025 utolsó negyedévében
Megszólalt Zelenszkij: most látjuk, hogyan végzi majd Putyin
Újra cserben hagyja egy szövetségesét Oroszország az ukrán elnök szerint.
Jön a Portfolio ESG konferenciája – Gyakorlati megoldásokkal a zöld átállásért
Már csak pár nap van hátra a rendezvényig.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?