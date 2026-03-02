  • Megjelenítés
Befektetés

OTP: a technológiai szektorok további alulteljesítésére számítunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írása olvasható.

Az alapkezelők portfólióajánlói a február végi helyzet alapján készültek, a legtöbb esetben az iráni háború kitörését megelőzően.

"Január végén a túlhúzott nemesfém piacon látványos korrekciót láthattunk: pár nap alatt az arany árfolyama 20, az ezüsté pedig 40%-ot esett. A baljós indítás ellenére azonban a tőkepiacok ismét jó hónapot zártak. Az oldalazó amerikai részvénypiacokat ismét felülteljesítették a feltörekvők, ezen eszközök irányába a befektetői optimizmus töretlen, a hónap végére pedig a nemesfémek ereje is visszatért.

Folytatódott a rotáció a részvényszektorok között: a mesterséges intelligencia által leginkább veszélyeztetettnek ítélt szoftvercégeket beöntötték, ezek helyett pedig főként a korábbi években negligált, eszközigényes szegmenseket (például energia, nehézipar) vették. Az AI előretörésével jelentkező technológiai fejlődéshez láthatólag felemásan viszonyulnak a szereplők: a potenciális termelékenység- és hatékonyságjavulást ellensúlyozzák a munkaerőpiaci átalakulást, illetve egyes szektorok AI általi helyettesíthetőségét övező félelmek. Középtávon ezen kételyek valószínűleg nem fognak feloldódni, emiatt a technológiai szektorok további alulteljesítésére számítunk. Ezzel szemben a feltörekvő piaci eszközök iránti étvágy fennmaradhat, amit az amerikai eszközök csökkentésére irányuló diverzifikációs törekvések is erősítenek. Az elmúlt hónapok szárnyalását követően azonban ezen részvények súlyát nem emelnénk tovább, ez, és a mostanra szinte konszenzussá vált feltörekvő piaci felülsúlyozás rejteget magában kockázatot a továbbra is kedvező értékeltség és fundamentumok ellenére.

A kötvénybefektetők ismét megrohamozták a feltörekvő piaci kibocsátásokat, így a kockázatosabb eszközök ismét felülteljesítették a fejlett piaci papírokat. A historikus mélypontok közelében lévő hozamfelárak miatt óvatosak vagyunk ezen eszközökkel, inkább kivárunk kedvezőbb belépési szintekig. Összességében a kötvénypiaci meglátásunk változatlan: a hozamgörbék elejét a legtöbb országban a meglévő vagy induló kamatcsökkentések támogatják, ezzel szemben a hosszú végén inkább negatív a várakozásunk. A mesterséges intelligencia keltette hatékonyságjavulástól várt dezinflációt nagyon előreszaladt gondolatnak tartjuk, középtávon ettől érdemi hatásra nem számítunk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

Még több Befektetés

Mit művelnek az alapkezelők? Úgy zsákolják a magyar papírokat, mintha nem lenne holnap

K&H: növeltük a nyersanyag-kitettséget

Amundi: AI-pánik a szoftverpiacon – mi ebben a jó hír?

  • HUF kitettség: 50%
  • EUR kitettség: 40%
  • USD kitettség: 10%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Megtörtént, amitől sokan féltek: európai országot támadott meg Irán, rendkívüli bejelentést tett az elnök
Mindössze két hétre elegendő olajtartaléka maradt a hatalmas országnak – vészhelyzetre készülnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility