OTP: a technológiai szektorok további alulteljesítésére számítunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írása olvasható.



Az alapkezelők portfólióajánlói a február végi helyzet alapján készültek, a legtöbb esetben az iráni háború kitörését megelőzően.

"Január végén a túlhúzott nemesfém piacon látványos korrekciót láthattunk: pár nap alatt az arany árfolyama 20, az ezüsté pedig 40%-ot esett. A baljós indítás ellenére azonban a tőkepiacok ismét jó hónapot zártak. Az oldalazó amerikai részvénypiacokat ismét felülteljesítették a feltörekvők, ezen eszközök irányába a befektetői optimizmus töretlen, a hónap végére pedig a nemesfémek ereje is visszatért.

Folytatódott a rotáció a részvényszektorok között: a mesterséges intelligencia által leginkább veszélyeztetettnek ítélt szoftvercégeket beöntötték, ezek helyett pedig főként a korábbi években negligált, eszközigényes szegmenseket (például energia, nehézipar) vették. Az AI előretörésével jelentkező technológiai fejlődéshez láthatólag felemásan viszonyulnak a szereplők: a potenciális termelékenység- és hatékonyságjavulást ellensúlyozzák a munkaerőpiaci átalakulást, illetve egyes szektorok AI általi helyettesíthetőségét övező félelmek. Középtávon ezen kételyek valószínűleg nem fognak feloldódni, emiatt a technológiai szektorok további alulteljesítésére számítunk. Ezzel szemben a feltörekvő piaci eszközök iránti étvágy fennmaradhat, amit az amerikai eszközök csökkentésére irányuló diverzifikációs törekvések is erősítenek. Az elmúlt hónapok szárnyalását követően azonban ezen részvények súlyát nem emelnénk tovább, ez, és a mostanra szinte konszenzussá vált feltörekvő piaci felülsúlyozás rejteget magában kockázatot a továbbra is kedvező értékeltség és fundamentumok ellenére.

A kötvénybefektetők ismét megrohamozták a feltörekvő piaci kibocsátásokat, így a kockázatosabb eszközök ismét felülteljesítették a fejlett piaci papírokat. A historikus mélypontok közelében lévő hozamfelárak miatt óvatosak vagyunk ezen eszközökkel, inkább kivárunk kedvezőbb belépési szintekig. Összességében a kötvénypiaci meglátásunk változatlan: a hozamgörbék elejét a legtöbb országban a meglévő vagy induló kamatcsökkentések támogatják, ezzel szemben a hosszú végén inkább negatív a várakozásunk. A mesterséges intelligencia keltette hatékonyságjavulástól várt dezinflációt nagyon előreszaladt gondolatnak tartjuk, középtávon ettől érdemi hatásra nem számítunk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ