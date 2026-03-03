Mi köze az OTP-nek az iráni háborúhoz? És meddig ütik még?

Már amikor múlt hét végén elindultak az első katonai támadások Irán ellen, lehetett tudni, hogy a tőzsdék idegesen reagálnak majd az eseményekre. Azóta a fegyveres konfliktus háborúvá dagadt, a befektetők pedig egyre inkább azt árasztják, hogy nem néhány napos, hanem egy hosszabban elhúzódó háború jöhet, ami több csatornán keresztül is világgazdasági hatásokat fejthet ki.
Nem nagy meglepetésre a világ részvénypiacai lejtőre kerültek hétfőn, pánikszerű eladásokról azonban egyelőre nem beszélhetünk. Az viszont, amit kedden látunk, már egy új minősége a tőzsdei esésnek, hiszen teljes risk-off üzemmódba kapcsoltak a befektetők, még azokat a termékeket is adják, amiknek hétfőn emelkedett az árfolyama.
Egyre mélyebbre ütik a bankrészvényeket is, nem maradt ki ebből a sorból az OTP sem, ami ritkán látható, közel 5 százalékos esést produkált kedden. Mutatjuk, hogy miért adják a befektetők az OTP-t, amikor első ránézésre (és másodikra sem) nem sok közvetlen kapcsolata van a háborúval, és azt is, hogy meddig eshet az árfolyam.
