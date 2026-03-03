  • Megjelenítés
Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal
Befektetés

Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal

Portfolio
A dél-koreai hadiipari részvények nagy emelkedést produkáltak kedden, az ünnepnap utáni első kereskedési napon. A drágulást az váltotta ki, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása és Irán érintettsége világszerte megnövelte a befektetők érdeklődését a védelmi szektor iránt - számolt be a Cnbc.

Az ország legnagyobb hadiipari vállalata, a Hanwha Aerospace részvényei napközben közel 25 százalékot ugrottak, majd végül mintegy 13 százalékos pluszban zártak. A Korea Aerospace Industries papírjai 12 százalékos emelkedést is mutattak, bár a kereskedés végére az erősödés 2,4 százalékra mérséklődött. A légvédelmi rendszereket gyártó LIG Nex1 árfolyama 25 százalékot szárnyalt, míg az elektronikai hadviselési eszközöket fejlesztő Victek több mint 20, a légvédelmi rakétaalkatrészeket gyártó Firstec pedig 15 százalékos emelkedést könyvelt el. A lőszergyártó Poongsan papírjai 8,2 százalékkal, a K2-es harckocsit gyártó Hyundai Rotem részvényei pedig több mint 5 százalékkal értékelődtek fel.

A védelmi szektor szárnyalása éles ellentétben állt a szélesebb piac mozgásával. A szöuli tőzsde irányadó mutatója, a Kospi index 4,36 százalékot esett, amivel az ázsiai tőzsdék közül a legnagyobb veszteséget szenvedte el.

Dél-Korea súlya a globális védelmi iparban az orosz–ukrán háború kitörése óta folyamatosan nő.

Az ország deklarált célja, hogy 2030-ra a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőrévé váljon. A szektor bővüléséhez jelentősen hozzájárultak az európai – elsősorban lengyel és román – megrendelések, mivel a kontinens országai sorra növelik védelmi kiadásaikat.

Még több Befektetés

Lerántotta a leplet az Apple: jön az új olcsó iPhone!

Akadozik az Anthropic AI-modellje, amely nemrégiben felforgatta a piacokat

Mit művelnek az alapkezelők? Úgy zsákolják a magyar papírokat, mintha nem lenne holnap

A közel-keleti konfliktus eszkalációja már hétfőn is felhajtotta a hadiipari részvények árfolyamát világszerte. Európában a német Hensoldt közel 5, a brit BAE Systems pedig 6 százalékot erősödött. Az Egyesült Államokban is hasonló tendencia érvényesült: a Lockheed Martin árfolyama több mint 3, a Northrop Grummané pedig mintegy 6 százalékkal került feljebb.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy mozgások a tőzsdéken, raliznak a védelmi részvények

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn
Mindössze két hétre elegendő olajtartaléka maradt a hatalmas országnak – vészhelyzetre készülnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility