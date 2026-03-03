Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal

Az ország legnagyobb hadiipari vállalata, a Hanwha Aerospace részvényei napközben közel 25 százalékot ugrottak, majd végül mintegy 13 százalékos pluszban zártak. A Korea Aerospace Industries papírjai 12 százalékos emelkedést is mutattak, bár a kereskedés végére az erősödés 2,4 százalékra mérséklődött. A légvédelmi rendszereket gyártó LIG Nex1 árfolyama 25 százalékot szárnyalt, míg az elektronikai hadviselési eszközöket fejlesztő Victek több mint 20, a légvédelmi rakétaalkatrészeket gyártó Firstec pedig 15 százalékos emelkedést könyvelt el. A lőszergyártó Poongsan papírjai 8,2 százalékkal, a K2-es harckocsit gyártó Hyundai Rotem részvényei pedig több mint 5 százalékkal értékelődtek fel.

A védelmi szektor szárnyalása éles ellentétben állt a szélesebb piac mozgásával. A szöuli tőzsde irányadó mutatója, a Kospi index 4,36 százalékot esett, amivel az ázsiai tőzsdék közül a legnagyobb veszteséget szenvedte el.

Dél-Korea súlya a globális védelmi iparban az orosz–ukrán háború kitörése óta folyamatosan nő.

Az ország deklarált célja, hogy 2030-ra a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőrévé váljon. A szektor bővüléséhez jelentősen hozzájárultak az európai – elsősorban lengyel és román – megrendelések, mivel a kontinens országai sorra növelik védelmi kiadásaikat.

A közel-keleti konfliktus eszkalációja már hétfőn is felhajtotta a hadiipari részvények árfolyamát világszerte. Európában a német Hensoldt közel 5, a brit BAE Systems pedig 6 százalékot erősödött. Az Egyesült Államokban is hasonló tendencia érvényesült: a Lockheed Martin árfolyama több mint 3, a Northrop Grummané pedig mintegy 6 százalékkal került feljebb.

