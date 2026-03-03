  • Megjelenítés
Nyomás alatt a magyar tőzsde, ütik az OTP-t!
Nyomás alatt a magyar tőzsde, ütik az OTP-t!

A hétfői után a keddi kereskedésben is ütik a magyar részvényeket, a legnagyobbat az OTP este, közel 5 százalék mínuszban is álltak már a jegyzések, de ütik a Richtert is, miközben a nagy papírjaink közül a Mol és a Magyar Telekom jól tartja magát. A tőzsdei hangulat azután romlott el, hogy az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadást indított Irán ellen, a helyzet eszkalálódott, és most már több mint egy tucatnyi ország van benne a Közel-Keleti háborúban. Pánikszerű eladásokról egyelőre még nem beszélhetünk, de masszív nyomás alatt vannak most a tőzsdék.

Egyre nagyobb a nyomás az európai tőzsdéken, több vezető részvényindexben 2-3 százalékos esést látunk ma, miközben már tegnap is nagyot estek a vezető európai benchmarkok.

A magyar BUX index 2,5 százalékos esésével nem lóg ki a sorból.

Ha az egyedi komponenseket nézzük, az OTP közel 5 százalékot esett a mai kereskedésben, gyakorlatilag önmagában húzza le az indexet, miközben egyébként más blue-chipek jobban teljesítenek.

A Richter 3 százalékot esett,

a Magyar Telekom mindössze 0,7-et, igazi defenzív papírként működik,

a Mol pedig csak 0,4 százalékot, van is honnan esni, ugyanis tegnap a szektortársak részvényeivel együtt a Mol papírja is nagyot emelkedett az olajár rali hatására.

A kisebb kapitalizációjú papírok közül több is jól teljesít ma, élen a Rábával, a tegnapi hadiipari bejelentések után folytatódik a gépgyártó ralija.

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino via Getty Images

