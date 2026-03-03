Nyomás alatt a magyar tőzsde, ütik az OTP-t!

Egyre nagyobb a nyomás az európai tőzsdéken, több vezető részvényindexben 2-3 százalékos esést látunk ma, miközben már tegnap is nagyot estek a vezető európai benchmarkok.
A magyar BUX index 2,5 százalékos esésével nem lóg ki a sorból.
Ha az egyedi komponenseket nézzük, az OTP közel 5 százalékot esett a mai kereskedésben, gyakorlatilag önmagában húzza le az indexet, miközben egyébként más blue-chipek jobban teljesítenek.
A Richter 3 százalékot esett,
a Magyar Telekom mindössze 0,7-et, igazi defenzív papírként működik,
a Mol pedig csak 0,4 százalékot, van is honnan esni, ugyanis tegnap a szektortársak részvényeivel együtt a Mol papírja is nagyot emelkedett az olajár rali hatására.
A kisebb kapitalizációjú papírok közül több is jól teljesít ma, élen a Rábával, a tegnapi hadiipari bejelentések után folytatódik a gépgyártó ralija.
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
