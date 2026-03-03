Véleményt mondott a Wood a DH Groupról

Erős évet zárt 2025-ben DH Group, a menedzsment egy évvel ezelőtt 6–7 milliárd forintos tisztított, core EBITDA-t célzott, ehhez képest a tényleges teljesülés 7,5 milliárd forint lett, ami a sáv közepéhez mérten 16 százalékos felülteljesítés.
A negyedik negyedéves eredmények ugyanakkor a Wood becsléseihez képest érdemi meglepetést nem hoztak. Az EBITDA 7,4 millió euró lett a Wood 7,6 millió eurós várakozásával szemben. A Wood szerint a mixben voltak eltérések, az ingatlanszolgáltatások és -értékesítések hozzájárulása kissé gyengébb volt a vártnál, miközben a pénzügyi közvetítés – a csoport legfontosabb szegmense – jobban teljesített.
A Wood kiemeli,
hogy a menedzsment 2026-ra kedvező környezetet lát, a lakás- és hitelpiacok normalizálódását mérséklődő infláció, fokozatosan stabilizálódó kamatszint és javuló háztartási bizalom támogatja.
A vállalat szerint a 2024-25-ös helyreállás már fenntarthatóbb pályába fordulhat, 2026-ban pedig mérsékeltebb bővülés jöhet.
A menedzsment 2026-ra (akvizíciók nélkül) 21 millió eurós EBITDA-t és 13 millió eurós nettó profitot céloz meg. A Wood értelmezése szerint ez azért fontos, mert a korábbi hosszú távú stratégiai tervben a cég a core működésből (M&A nélkül) 2029-re 22 millió eurós EBITDA-t tűzött ki,
miközben a mostani előrejelzés alapján ez a szint akár már 2026-ban elérhető lehet.
A Wood a saját modelljén belül arra is felhívja a figyelmet, hogy a publikált 2026-os EBITDA-előrejelzésükben nagyjából 3 millió euró ingatlanértékesítésből származó tétel szerepelt; ha ezt kiszűrjük, akkor a menedzsment előrejelzése a Wood „ingatlanértékesítés nélküli” EBITDA-várakozásához képest 8-19 százalékos felülteljesítést is jelenthet. A Wood szerint a társaság 2026-ban körülbelül 1,9 milliárd forint (5,1 millió euró) szabad cash flow-t realizálhat ingatlanértékesítésekből, ami a jelenlegi piaci kapitalizációhoz mérten nagyjából 4 százalékos tétel.
- Olaszországban 2025-ben robusztus volt a hosszú távú jelzáloghitelek iránti kereslet, a kamatváltozások „lassabb, de tartósabb” átgyűrűzése miatt. 2026-ra a menedzsment stabil kamatkörnyezetet vár, nagy hitelpiaci ugrást nem feltétlenül, ugyanakkor a közvetítők további piaci részesedést szerzhetnek; a Professionecasa együttműködés integrációja után a fókusz a hatékonyságjavításon és a piaci részesedés növelésén lehet a Wood szerint.
- Magyarországon a jelzáloghitelezés 2024 második felétől 2025 közepéig fokozatosan élénkült, majd az Otthon Start Program (2025 júliusi bejelentés) érdemi piaci hatást hozott. A 3 százalékos konstrukció szeptemberben indult, de sok banknál csak a hónap végén vált elérhetővé, ami augusztus–szeptemberben gyakorlatilag megakasztotta a folyósításokat; év végére ugyanakkor a kérelmek jelentős részét feldolgozták, és a folyósítások éves alapon a háromszorosukra emelkedtek. A Wood szerint a negyedik negyedéves erős keresleti hullám után 2026-ban a program lassabb, de stabil támaszt adhat a hitelpiacnak.
- Lengyelországban 2025 a kihelyezett hitelek értékében rekordév volt, 2026-ra a menedzsment stabilizálódást vár. A Primse.com újépítésű értékesítési platform 2025 vége és 2026 eleje között látványosan javult, és növekedési fázisba lépett, ami erősíti a csoport pozícióját. A fokozatos kamatcsökkentés támogatja a hitelaktivitást, miközben a Primse lendülete javíthatja a cég piaci részesedését és magasabb közvetítői bevételeket hozhat.
A Wood kiemeli, hogy a menedzsment likviditási helyzete lehetővé tette,
hogy az osztalékjavaslat a formális kifizetési politika fölé kerüljön.
A decemberben már kifizetett, 22 forint/részvény időközi osztalékkal együtt a 2025-ös profit terhére tervezett teljes kifizetés nagyjából 3,25 milliárd forint lehet, ami 74 százalékos kifizetési rátának felel meg – szemben a társaság által jelzett 47 százalékos osztalékpolitikai szinttel.
Az igazgatóság a 2026 áprilisára tervezett közgyűlésnek 2,5 milliárd forintos osztalékot javasolhat, ami 72,7 forint/részvénynek és kb. 5,1 százalékos osztalékhozamnak felel meg; a kifizetés két egyenlő részletben (júniusban és decemberben) történhet.
A Wood összképe alapján a 2025-ös erős bázis, a 2026-os előrejelzés és az ingatlanértékesítésekből érkező potenciális cash flow együtt olyan kombinációt ad, amely rövid távon is támogathatja a sztorit – miközben a menedzsment továbbra is vizsgálja az akvizíciós lehetőségeket, amelyek a hosszabb távú (2029-es) célok teljesüléséhez továbbra is fontosak lehetnek.
A Wood friss gyorsértékelése szerint a papírra továbbra is vételi ajánlás van érvényben, 1500 forintos célárral, ami a 1375 forintos tegnapi záróárfolyamhoz mérten 9 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
