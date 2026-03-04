A háború kirobbanása óta először esik az olajár

Az olajárak először esnek azóta, hogy az Egyesült Államok katonai műveleteket indított Irán ellen. A Brent 0,3 százalékkal 81,2 dollárra esett, míg a WTI 0,7 százalékkal 74 dollárra csökkent, miután a Trump-kormányzat bejelentette, hogy támogatást nyújt a Perzsa-öbölben közlekedő tartályhajók számára.
A Brent ára a hét elején elérte a 85 dollárt, miután az Egyesült Államok és Izrael a hétvégén nagyszabású légicsapás-sorozatot indított Irán ellen. Teherán válaszul rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre közel-keleti célpontok, köztük energetikai infrastruktúra ellen.
A piaci feszültségek oldódását Donald Trump keddi bejelentése indította el, miszerint az Egyesült Államok az Amerikai Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társaságon (DFC) keresztül biztosítást nyújt a tartályhajók számára. Trump azt is kilátásba helyezte,
hogy szükség esetén haditengerészeti kíséretet biztosítanak az olajszállító hajóknak a Perzsa-öbölben.
Az árak további csökkenését Scott Bessent pénzügyminiszter szerdai nyilatkozata váltotta ki. A CNBC-nek elmondta, hogy a Fehér Ház a következő napokban újabb intézkedéseket jelent be az öbölbeli olajkereskedelem támogatására. Bessent közölte, hogy a DFC már a hétvégétől biztosítást nyújt a nyersolajszállító és teherhajók számára az öböl térségében
A Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajó-forgalom gyakorlatilag leállt, mivel a hajótulajdonosok attól tartanak, hogy célponttá válhatnak az iráni megtorlócsapásokban. A szoros a világ legfontosabb szűk keresztmetszete az olajkereskedelemben: a globális olajfogyasztás mintegy 20 százalékát ezen a vízi útvonalon szállítják.
