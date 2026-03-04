Gigantikus összeget fizet ki a koronavírus-vakcina gyártója, hogy megússza az óriási botrányt

A Moderna részvényei 9 százalékkal emelkedtek, miután a cég peren kívül rendezte a Covid–19-vakcinájához használt lipid-nanorészecske-technológiával kapcsolatos, milliárdos tételű szabadalmi vitát, és jogdíjmentes hozzáférést szerzett a technológiához – írta meg a Reuters.

A megállapodás szerint a Moderna összesen legfeljebb 2,25 milliárd dollárt fizet a Roivant Sciences leányvállalatának, a Genevantnak, valamint az Arbutus Biopharmának. Az első, 950 millió dolláros részletet 2026 júliusáig kell teljesíteni.

A fennmaradó 1,3 milliárd dollár kifizetése egy külön fellebbezési eljárás kimenetelétől függ.

Lényeges elem, hogy a Moderna a jövőben jogdíjfizetés nélkül használhatja a technológiát vakcináiban, amit az elemzők jelentős eredménynek tartanak.

A kifizetés felső határa elmarad a Wall Streeten korábban várt, több mint 3 milliárd dolláros összegtől – hívta fel a figyelmet Geoffrey Meacham, a Citi elemzője. A szakértők szerint a megállapodás lehetővé teszi, hogy a befektetők figyelme ismét a Moderna fejlesztés alatt álló rákellenes vakcináira irányuljon. Ezen programok késő fázisú klinikai vizsgálatainak eredményei várhatóan 2026-ban érkeznek.

Courtney Breen, a Bernstein elemzője ugyanakkor óvatosságra intett. Számításai szerint, ha a teljes 2,25 milliárd dolláros összeget ki kell fizetni, a vállalat készpénzállománya 2026-ra akár 3,2 milliárd dollárra csökkenhet, szemben az idei évre várt 4,5–5 milliárd dollárral.

Breen úgy látja, ez "szűkíti a mozgásteret", különösen azért, mert a Pfizer és a BioNTech ellen, mRNS-szabadalmakkal kapcsolatban indított külön per kimenetele és időzítése továbbra is bizonytalan.

A Moderna részvényei a 2021-es csúcshoz képest mintegy 90 százalékot estek a Covid–19-vakcinák iránti kereslet összeomlása miatt. A mostani megállapodás egyik legfontosabb hozadéka, hogy a vállalat a pereskedés helyett ismét a termékfejlesztésre összpontosíthat, különösen onkológiai programjaira, amelyeket a menedzsment a hosszú távú növekedés fő motorjainak tart.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

