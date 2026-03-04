Lépett a techóriás: teljesen átalakul a mobilos fizetés, milliók járhatnak jól a döntéssel

A Google átfogó változtatásokat jelentett be az Android alkalmazásboltjának működésében: bővíti a fizetési lehetőségeket, csökkenti a fejlesztői díjakat, és megkönnyíti a harmadik fél által üzemeltetett alkalmazásboltok telepítését. Az intézkedések egyúttal lezárják az Epic Gamesszel évek óta húzódó trösztellenes jogvitát.

Az Alphabet tulajdonában álló Google szerdán közölte, hogy

a mobilalkalmazás-fejlesztők mostantól saját fizetési rendszerüket is használhatják a Google Play rendszerén felül, és a felhasználókat vásárlás céljából közvetlenül a saját weboldalukra is átirányíthatják.

A változtatások célja a verseny élénkítése, valamint a fejlesztők és a fogyasztók választási lehetőségeinek bővítése – számolt be a Reuters.

A vállalat az alkalmazáson belüli vásárlások után fizetendő jutalékokat is csökkenti. A módosított díjszabás bevezetése júniusban kezdődik néhány régióban, a teljes globális bevezetés pedig 2027 szeptemberére várható. Emellett egyszerűbbé válik a harmadik fél által üzemeltetett alkalmazásboltok letöltése és telepítése Android-eszközökre.

Ez a változás először az Egyesült Államokon kívül lép életbe, az országon belüli alkalmazásához pedig bírósági jóváhagyás szükséges.

Az Epic Games 2020-ban indított trösztellenes pert a Google ellen, azt állítva, hogy a vállalat jogellenesen monopolizálja az alkalmazások elérését és az alkalmazáson belüli vásárlásokat Android-eszközökön. A két cég 2024 novemberében egyezett meg az amerikai bíróságon. A Google most bejelentett lépései az Epic által felvetett legfontosabb kifogások nagy részére reagálnak.

A rendkívül népszerű Fortnite 2020-ban került le a Google Playről, miután az Epic Games egy, a Google számlázási rendszerét megkerülő közvetlen fizetési megoldást vezetett be. A játék a peres egyezséget követően, 2024 decemberében tért vissza az amerikai Google Play Áruházba, a mostani megállapodás értelmében pedig világszerte ismét elérhetővé válik.

