Miért ne jöhetne még innen egy pusztító esés a tőzsdéken?

Évek óta tart a tőzsdéken a ralli, az elmúlt hónapokban pedig meredekséget váltottak az emelkedések, és olyan túlvettség alakult ki, ami nagyon ritkán látható. Több vezető részvényindex, fontos részvény vagy nyersanyag is olyan túlvetté vált, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa.
Az ilyen durva túlvettségeket általában hónapokig tart megemészteni a piacoknak, legjobb esetben relatíve nagy volatilitás mellett oldalazás vagy lecsorgás történik, de azért nem ritkák a mostanihoz hasonló túlvettségből a masszív korrekciók. Ebből a szempontból az, hogy akár átmenetileg, mint ma is, emelkednek a különböző tőkepiaci termékek, nem meglepő, hiszen ahogy az emelkedésnél sem volt az, az esés sem egy lendülettel történik, korrekciók szakítják meg.
Most mutatunk több olyan meghatározó, fontos részvényindexet, részvényt, nyersanyagot, aminek a chartja extrém meredeken emelkedő volt már, és azt is megmutatjuk, hogy a korábbi tapasztalatok alapján meddig jöhetnek még le az árfolyamok.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés