Miért ne jöhetne még innen egy pusztító esés a tőzsdéken?

Az iráni háború kibrobbanását követően napokig meredek esés volt a tőzsdéken, kriptopiacokon, nyersanyagpiacokon. Van honnan esni, az emelkedés is nagy volt. A mai nap már a fellélegzésé, a nagy esés után pozitív korrekciót látunk, de könnyen lehet, hogy a piacok még nem áraztak be minden negatív hatást, amit a közel-keleti konfliktus okozhat. Most megmutatjuk, hogy a fontosabb részvényindexekben, nyersanyagokban vagy akár az OTP-ben hol lehet az esés alja.

Évek óta tart a tőzsdéken a ralli, az elmúlt hónapokban pedig meredekséget váltottak az emelkedések, és olyan túlvettség alakult ki, ami nagyon ritkán látható. Több vezető részvényindex, fontos részvény vagy nyersanyag is olyan túlvetté vált, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa.

Az ilyen durva túlvettségeket általában hónapokig tart megemészteni a piacoknak, legjobb esetben relatíve nagy volatilitás mellett oldalazás vagy lecsorgás történik, de azért nem ritkák a mostanihoz hasonló túlvettségből a masszív korrekciók. Ebből a szempontból az, hogy akár átmenetileg, mint ma is, emelkednek a különböző tőkepiaci termékek, nem meglepő, hiszen ahogy az emelkedésnél sem volt az, az esés sem egy lendülettel történik, korrekciók szakítják meg.

Most mutatunk több olyan meghatározó, fontos részvényindexet, részvényt, nyersanyagot, aminek a chartja extrém meredeken emelkedő volt már, és azt is megmutatjuk, hogy a korábbi tapasztalatok alapján meddig jöhetnek még le az árfolyamok.