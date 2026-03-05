A profik szerint ez a 2 részvény nagyot nyerhet az iráni háborún

Alaposan megütötte a tőzsdéket az iráni háború, aranyba sem lehet egyelőre menekülni, a dollárt és az olajcégeket leszámítva a befektetők még nem találták meg a jó menedékeket. Van azonban egy szegmens, ami a profik szerint kifejezetten jól járhat a konfliktus eszkalációjával, ráadásul a szakértők két konkrét részvényt is megneveztek, amelyek nagyot szárnyalhatnak. Írásunkban közelebbről is megvizsgáljuk ezeket a lehetőségeket.

A tőzsdék nagyon élesen reagáltak az iráni háborúra, jelentős eladási hullám söpört végig a piacokon az elmúlt napokban, a befektetők egyelőre kapkodják a fejüket és próbálják feldolgozni a fejleményeket.

Szinte mindenhol esést láthatunk, még a klasszikus menekülőeszköz, az arany sem nyújt fedezéket a szakadás elől.

A profik szerint viszont van egy nagyon izgalmas befektetés, aminek kedvez a közel-keleti helyzet; ez nem más, mint