A profik szerint ez a 2 részvény nagyot nyerhet az iráni háborún

A tőzsdék nagyon élesen reagáltak az iráni háborúra, jelentős eladási hullám söpört végig a piacokon az elmúlt napokban, a befektetők egyelőre kapkodják a fejüket és próbálják feldolgozni a fejleményeket.
Szinte mindenhol esést láthatunk, még a klasszikus menekülőeszköz, az arany sem nyújt fedezéket a szakadás elől.
A profik szerint viszont van egy nagyon izgalmas befektetés, aminek kedvez a közel-keleti helyzet; ez nem más, mint
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés