Beleremegtek a tőzsdék a háborúba - Mutatjuk a legnagyobb veszteseket, és néhány nyertest

Megrázta a piacokat a hétvégén kirobbant közel-keleti háború, amely elsősorban az energiaárak mozgásán keresztül generált hullámokat a különböző eszközosztályokban. A globális olaj- és gázellátás szempontjából kiemelt jelentőségű régióban súlyos zavarok érték az energetikai infrastruktúrát, ami miatt energiasokkot kezdetek árazni a piacok. Az energiahordozók árának meredek emelkedése azonnal felerősítette az inflációs félelmeket, amelyek számos eszközben átárazást hoztak. Mutatjuk, hogy a fontosabb tőkepiaci eszközök hogyan teljesítettek a háború kirobbanása óta, melyek estek nagyot, és melyek tartották magukat meglepően jól.

A piaci reakciók alapján a hozamlistát egyértelműen az energiahordozók vezetik. A fűtőolaj közel 20 százalékos, illetve a nyersolaj több mint 10 százalékos drágulása azt mutatja, hogy a befektetők azonnal reagáltak az esetleges ellátási zavarokra és a kínálati kockázatokra. A benzin ára is emelkedett. A szélesebb árupiaci indexek drágulása pedig jól mutatja,

hogy mindez nem egyedi jelenség, a konfliktus hatása gyorsan beépül az inflációs várakozásokba.

Különösen érdekes a kriptovaluták helyzete. A bitcoin és az ethereum is 10 százalék feletti árfolyam-emelkedést könyvelhetett el, egyfajta alternatív menekülőeszközként funkcionálva a piacon. Ezzel szemben a hagyományos menekülőeszközök nem a megszokott forgatókönyvet követték. Az arany és az ezüst ára is esett, ami részben a kötvénypiaci hozamemelkedésnek és a pozíciózárásoknak tudható be, de a dollár erősödése is negatívan hatott a megváltozó kamatvárakozások miatt. Szintén veszítettek értékükből az amerikai államkötvények. Ez arra utal, hogy a piac már nemcsak a geopolitikai feszültséget, hanem az energiaárak felől érkező tartós inflációt is kiemelt kockázatként kezeli.

A részvénypiacokon felemás, összességében inkább kockázatkerülő hangulat uralkodik. Míg az amerikai tőzsdék lényegében stagnáltak vagy minimálisan erősödtek, addig az európai és a japán indexek jelentős esést szenvedtek el. A befektetők láthatóan kerülik az energiaimportnak jobban kitett, ciklikusabb régiók részvényeit. Az ipari fémek, például a réz, valamint egyes mezőgazdasági nyersanyagok áresése már a gazdasági lassulással kapcsolatos aggodalmakat tükrözi. Egy háborús sokk idején a dráguló energia előbb-utóbb szükségszerűen visszaveti a keresletet, és rontja a vállalati profitkilátásokat.

A cikkben szereplő grafikonok szerdai záróárfolyamok alapján készültek.

Ami a részvénypiacokat illeti, az amerikai piacokon leginkább oldalazás figyelhető meg. A Nasdaq 100 enyhe pluszban van, míg az S&P 500 lényegében stagnál. Erre főleg az a magyarázat, hogy az amerikai indexekben nagy a súlya a megacap tech cégeknek, amelyek üzletileg kevésbé energiaintenzívek, erős a cash-termelő képességük, és valamilyen szinten minőségi menedék szerepbe is kerülnek risk-off hangulat idején. Emellett az USA energia tekintetében önellátóbb, így egy energiaár-sokk relatíve kevésbé fáj, mint Európának. Végül a dollárerősödés és a likviditás miatt válsághelyzetben gyakran az USA-ba áramlik a tőke.

A legnagyobb pozitív meglepetést azonban az izraeli TA-35 index okozta, amely 4,4 százalékkal tudott erősödni és történelmi csúcsot döntött.

Az izraeli tőzsde esetében a kedvező hangulatot az magyarázza, hogy a piac a Teherán elleni közös amerikai–izraeli katonai fellépést nem további eszkalációként, hanem kockázatcsökkentő fejleményként árazza. A befektetői logika az, hogy a csapások középtávon javíthatják a régió geopolitikai kilátásait, így mérséklődhet Izrael kockázati felára. A sékel erősödése is azt sugallja, hogy nem tőkemenekítés van, hanem visszaáramlás a helyi eszközökbe. A piac ráadásul az előző heti gyengélkedésben már részben beárazta az eszkalációt, így a támadás tényszerű bekövetkezése után jött a felpattanás.

Európában ehhez képest már jóval borúsabb a kép, az itteni tőzsdék egyértelműen lejtmenetbe kapcsoltak. A vezető európai indexek – köztük a német, a francia, a spanyol, az olasz és a brit mutatók – jellemzően 3 és 5 százalék közötti esést könyveltek el. A hazai BUX index is beleillik ebbe a trendbe a 2,1 százalékos gyengülésével. A visszaesés oka egyértelmű: a fegyveres konfliktusból eredő energiapiaci és ellátási kockázatok érzékenyen érintik az európai gazdaságot. Ezt a negatív hatást tovább súlyosbítja a kontinens jelentős ipari és autóipari kitettsége, valamint a gazdasági növekedés lassulásától való félelem.

Az egyik legaggasztóbb tényező Európa szempontjából a gázár elszállása, a TTF-en az európai gázár 30 euró közeléből napok leforgása alatt 50 euróig drágult.

A legdrasztikusabb veszteségeket azonban az ázsiai régió könyvelte el. A dél-koreai KOSPI beszakadása a leglátványosabb a maga 18,4 százalékos zuhanásával (ebben nincs benne a mai közel 10 százalékos visszapattanás). Emellett a thaiföldi, a pakisztáni és a japán tőzsdék is jelentős, 6 és 10 százalék közötti esést szenvedtek el. A részvénypiacok ott reagáltak a legagresszívabb áreséssel, ahol a külső energiapiaci, kereskedelmi és devizapiaci sokkok a leggyorsabban ronthatják a vállalatok profitkilátásait. Ezekben az országokban ráadásul a befektetői környezet már a háború előtt is törékenyebb volt.

A hazai tőzsdeindex, a BUX 2,1 százalékos visszaesést mutat, a részvények teljesítménye között azonban markáns különbségek figyelhetők meg. A helyzet legnagyobb nyertese a Mol, amelynek árfolyama 3,7 százalékkal nőtt. Ez tökéletesen illeszkedik az energiaárak emelkedéséhez és az ellátási félelmekhez, amelyek jelentősen felpörgették az olajpapírok iránti érdeklődést.

A középmezőnyben, a piaci átlaghoz közeli vagy annál kicsit enyhébb mínuszban mozog a Magyar Telekom, a Waberer's, az AutoWallis és a 4iG. Érdekesség, hogy a Richter a tőzsdei átlagnál is nagyobbat esett. Ez arra utal, hogy rövid távon most nem érvényesült a gyógyszeripar hagyományosan defenzív, válságálló szerepe. A befektetők itt is a régiós kockázati prémiumok emelkedésére és a kitettségük csökkentésére fókuszáltak.

A legnagyobb vesztesek közé tartozik például az OTP, a bankpapíron szereznek jellemzően magyar kitettséget a külföldi befektetők, viszont a globális hangulatromlás és a forint gyengülése miatt megnőtt a hazai eszközök kockázati prémiuma, ami magyarázza, hogy miért esett ekkorát az OTP.

Amikor a piacokon bizonytalanság uralkodik, a befektetők jellemzően megválnak a kockázatosabb – főként a feltörekvő piaci – eszközöktől, és a biztonságosnak tartott menedékdevizák felé fordulnak.

Ebből a tőkemenekülésből jelenleg a dollár került ki egyértelmű nyertesként.

Dominanciája széles körű, hiszen nemcsak a feltörekvő piacok, hanem a hagyományosan stabilabb régiók devizáit is maga mögé utasította. Az euró, a svájci frank és a román lej egyaránt 1,4 százalékot gyengült. Az angol font és a kínai jüan 1 százalék körül, míg a japán jen 0,6 százalékot veszített értékéből a dollárhoz képest.

A piac jelenleg azokat a fizetőeszközöket bünteti a leginkább, amelyek érzékenyebbek a külső gazdasági és geopolitikai sokkokra. A közép-kelet-európai devizákat általánosan sújtja a magas energiafüggőség.

A magyar forint azonban az 5,9 százalékos zuhanásával jócskán kilóg lefelé az egész mezőnyből.

A mostani esésben szerepet játszhat az általános túlvettség miatti korrekció, illetve a meredeken emelkedő gázárak nyomán erősödő kockázatkerülés is. A forint mögött a lengyel zloty 4,1, a dél-koreai von 3,9, a cseh korona pedig 2,9 százalékos mínuszban van. A forint látványos alulteljesítése azt jelzi, hogy a globális bizonytalanság mellett a befektetők a hazai kockázatokat is erőteljesen árazzák.

Bár akad néhány kivétel, ahol az adott deviza nem gyengült a dollárral szemben, ezek mögött kivétel nélkül egyedi, mesterséges tényezők állnak. A hongkongi dollár minimális erősödését a rögzített árfolyamrendszer magyarázza. A török líra és az argentin peso stabilitása, illetve látszólagos erősödése pedig a szigorú állami tőkekorlátozások és az irányított árfolyamrendszer következménye. Ezek az esetek nem tükröznek valós piaci folyamatokat. Az általános tendencia egyértelműen a dollár erősödését és a sérülékeny devizák – köztük kiemelten a forint – gyengülését mutatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ