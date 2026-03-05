  • Megjelenítés
Éles vita robbant ki a pénzügyi guruk között: forradalmi módszerre cserélnék a régi megtakarítási alapelvet
Éles vita robbant ki a pénzügyi guruk között: forradalmi módszerre cserélnék a régi megtakarítási alapelvet

Az amerikai nyugdíjasok körében egyre népszerűbb az úgynevezett kosárstratégia, amely felválthatja a sokak által kedvelt "4 százalékos szabályt" a nyugdíjcélú megtakarítások felhasználásában – írja a Yahoo Finance. A Vanguard szakértői szerint ez a rugalmasabb megközelítés jobban igazodik a jelenlegi gazdasági környezethez.

A 4 százalékos szabály évtizedek óta a nyugdíjcélú pénzügyi tervezés egyik sarokköveként funkcionál. Az elv szerint évente a befektetési portfólió legfeljebb 4 százalékát szabad felhasználni ahhoz, hogy a megtakarítás legalább 30 évig kitartson. A módszer legnagyobb előnye az egyszerűsége, ám a szakértők között egyre élesebb a vita arról, hogy ez a mérték ma is helytálló-e.

A Morningstar az utóbbi években 3,3 és 4 százalék közötti sávot javasolt, Suze Orman pénzügyi szakértő pedig egyenesen 3 százalékra csökkentené a küszöböt,

szerinte a régi szabály "már nem működik, és kifejezetten veszélyes". Ezzel szemben Dave Ramsey úgy véli, hogy a 3 százalékos pénzkivonási arány sok esetben indokolatlanul alacsony.

A 4 százalékos szabály (4% rule) értelmében például egy 50 millió forintos megtakarítási portfólióból évente annak 4%-át, azaz 2 millió forintot (havonta kb. 167 ezer forintot) szabad felvenni és elkölteni a nyugdíjas életszakaszban. Ez biztosíthatja azt, hogy a portfólió ne fogyjon el túlzottan korán, így a nyugdíjas akár élete végéig élvezhesse a fix összegű nyugdíjkiegészítést.

Ebben a vitában kínál alternatívát a Vanguard által is népszerűsített kosárstratégia. A módszer lényege, hogy a nyugdíjas a megtakarításait nem egyetlen portfólióként kezeli. Ehelyett különböző időtávú "kosarakba" osztja a vagyonát aszerint, hogy mikor lesz szüksége a pénzre.

  • Az első kosár a rövid távú kiadásokat fedezi. Ide tartozik a havi megélhetési költségeket biztosító folyószámla, valamint a vészhelyzeti tartalék, amelyhez bármikor azonnal hozzá lehet férni.
  • A középtávú kosárba alacsonyabb kockázatú, fix hozamú befektetések kerülnek. Ezekből a két-három éven belül esedékes nagyobb kiadásokat, például egy lakásfelújítást lehet finanszírozni. Külön kategóriát képezhetnek az egészségügyi kiadásokra félretett összegek is. Ezeket a forrásokat kifejezetten adókedvezményt biztosító megtakarítási formákban érdemes tartani.
  • A harmadik, hosszú távú kosárba kerül a vagyon fennmaradó része. Ide tartoznak a részvények, az ingatlanok és az egyéb, növekedési potenciállal rendelkező eszközök, amelyek hosszabb időhorizonton érhetnek el hozamot. Ha valaki például közeli egészségügyi kockázatokkal számol, több forrást is átcsoportosíthat az orvosi kiadásokra szánt kategóriába. (Ennek a megtervezésénél érdemes a családi kórtörténetet is figyelembe venni.)

A kosárstratégia tehát jóval árnyaltabb megoldást kínál, mint az egyszerű 4 százalékos szabály.

Ez a módszer ugyanis minden egyes eszközcsoport kockázati profilját az adott időtávhoz igazítja – mondják a szakértők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

