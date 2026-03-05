Ingyenesen megtekinthetők a világ legdrágább Zsolnay kerámiái

A kiállításon a Virág Judit Galéria alapító-társtulajdonosainak kincsei kerülnek a publikum elé, Törő István a ‘90-es évek elejétől szenvedélyes gyűjtője a Zsolnay kerámiáknak.
1996-ban kaptam egy fülest, hogy eladó egy 10 darabból álló, elképesztő kerámia gyűjtemény, köztük olyan különlegességekkel, mint például a Boszorkányfigura, vagy a tulipánkelyhek egyike. Ezekből csak pár darab létezik a világon
- elevenítette fel Törő István. „Kiderítettem, hogy a gyűjteményt Virág Judit hozta át Szerbiából Magyarországra, és sikerült megállapodnunk.” A pár rövidesen megnyitotta a Mű-terem galériát a Falk Miksa utcában, amely Virág Judit Galéria néven vált a hazai műkincspiac egyik ikonikus helyszínévé.
A gyűjtők a '70-es, '80-as évektől fedezték fel újra a szecessziót, és elkezdődött a Zsolnay kerámiák vadászata. A tárgyak eleinte fillérekért cseréltek gazdát és Nyugat-Európába, valamint Amerikába vándoroltak ki, mert idehaza nem volt kereslet az értékes darabok iránt. A kétezres évek elején fordult a kocka: megjelentek az első fizetőképes magyar Zsolnay gyűjtők és elkezdődött a remekművek visszaáramlása Magyarországra.
Mára a Zsolnay a világ legdrágább szecessziós kerámiájává vált, a nagy gyűjtemények 70%-a ma már Magyarországon található.
A Virág Judit Galéria tudatosan építette fel a Zsolnay kereskedelmi központját. Az aukciókon folyamatosan szerepelnek a manufaktúrához tartozó darabok, tavaly pedig már az ötödik dedikált Zsolnay árverést tartották meg, ahol számos kerámia százezer dollár feletti áron kelt el.
Törő István magángyűjteménye több száz szecessziós darabból áll, ezekből mintegy százhuszat mutatnak be a március 6-án megnyíló kiállításon, ahol nemcsak a ritka és értékes tárgyakat mutatják be, hanem a Zsolnay gyár 150 éves történetét és az alkotók életét is. Az utóbbi 30 év legjelentősebb Zsolnay szecessziós kerámia kiállítása nyitvatartási időben ingyenesen megtekinthető.
Címlapkép: Törő István és Virág Judit
